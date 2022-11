LOS ANGELES - Terungkap, rapper asal Amerika Serikat, Kanye West, ternyata pernah menunjukkan foto vulgar mantan istrinya, Kim Kardashian kepada karyawannya. Hal itu dilakukan Kanye sebagai “taktik intimidasi”.

Dalam laporan yang dilansir dari Rolling Stone, Rabu (23/11/2022), hal itu telah diklaim oleh seorang kreatif muda bahwa Kanye memang menunjukkan kepadanya foto vulgar Kim selama wawancara kerja pada 2018 silam.

“Istri saya baru saja mengirimi saya ini,” kata rapper 45 tahun itu kepada karwayan itu sambil menunjukkan foto mantan istrinya yang sangat terbuka dan pribadi di ponselnya.

Beberapa karyawan lainnya juga mengingat kejadian itu di tahun yang sama. Salah satu karyawannya mengungkapkan bahwa pelantun 'Praise God' ini tidak takut untuk menunjukkan foto syur tersebut.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia bersama Astra

Insiden ini juga dirinci dalam surat terbuka berjudul “The Truth About Yeezy: A Call to Action for Adidas Leadership" yang diperoleh Rolling Stone. Di dalamnya, banyak karyawan Yeezy dengan pangkat tinggi memanggil eksekutif Adidas karena telah mematikan “kompas moral” mereka dan diduga telah membiarkan Kanye menciptakan budaya perusahaan yang “kasar”.

BACA JUGA:Perjuangan Adik Kandung Dinar Candy Selamatkan Diri saat Gempa Cianjur

Namun, karyawannya mencatat bahwa publik hanya mengetahui perilaku bermasalahnya ketika ayah empat anak ini merilis film dokumenter berdurasi 30 menit di Youtube. Pasalnya dalam dokumenter berjudul "Last Week" itu Kanye juga menunjukkan video porno kepada eksekutif Adidas saat tengah meeting.

“Apakah ini film porno?,” tanya salah satu dari mereka.

“Ya,” jawab West sambil memegang ponselnya di depan para pengusaha.

“Jesus Christ,” kata salah satu pria yang wajahnya diburamkan.

Mantan karyawan selanjutnya pun mengklaim bahwa dia akan terus menerus menampilkan gambar dan video porno, termasuk rekaman seksnya sendiri.

“Saya merasa itu adalah taktik untuk menghancurkan seseorang dan membangun kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan kepadanya, menguji dan menghancurkan batasan orang,” katanya, dikutip dari Page Six, Selasa (22/11/2022).

Sebelumnya, pemilik Donda Academy School ini mengaku bahwa kecanduannya pada pornografi telah menghancurkan keluarganya. Dia pun tidak akan membiarkannya terjadi pada anaknya Northy dan Chicago.

“Pornografi menghancurkan keluarga saya. Saya menangani kecanduan yang dipromosikan Instagram. Tidak akan membiarkannya terjadi di Northy dan Chicago,” tulisnya dalam unggahan Instagramnya yang sudah dihapus sejak September lalu.

Namun, pada awal bulan ini Kanye bersumpah selama 30 hari untuk berhenti dari pornografi, seks, dan tidak akan membicarakannya selama sebulan penuh. Hal itu dia ungkapkan melalui Twitternya.