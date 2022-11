Film The Magnificent Seven adalah film Amerika Serikat produksi tahun 2016 bergenre thriller aksi yang disutradarai oleh Antoine Fuqua, berdasarkan skenario yang ditulis bersama antara Nic Pizzolatto dan Richard Wenk.

Film ini merupakan daur ulang dari film dengan judul yang sama, produksi tahun 1960, yang mana juga merupakan daur ulang dari film Jepang produksi tahun 1954 berjudul Seven Samurai. Beberapa bintang yang bermain dalam film ini antara lain Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Haley Bennett, dan Peter Sarsgaard.

The Magnificent Seven berlatar tahun 1879 di sebuah kota kecil bernama Rose Creek yang dikendalikan paksa oleh seorang perampok dan taipan penambang emas bernama Bartholomew Bogue dan pasukan senjata sewaannya. Bogue juga memperbudak warga Rose Creek dengan upah yang sangat murah dan bertindak sewenang-wenang sehingga warga hidup dalam kesengsaraan.

Tidak tahan dikendalikan oleh Bogue, warga pun melakukan pertemuan di sebuah gereja untuk melakukan tindakan. Namun Bogue dan pasukannya tiba-tiba datang dan mengumumkan bahwa dirinya akan membeli tanah warga dengan harga yang jauh lebih murah. Ia meminta warga untuk mengosongkan Rose Creek selama 2 minggu ke depan. Apabila tidak angkat kaki, maka Bogue tidak segan-segan untuk membunuh.

Warga pun tidak terima dan memaki Bogue. Sayangnya, Bogue yang tidak terima kemudian membakar gereja dan membunuh beberapa orang, salah satunya adalah warga bernama Matthew, seorang suami dari perempuan bernama Emma.

Di tempat lain, seorang Marshall AS bernama Sam berhasil membunuh seorang kriminal di kota sebelah. Melihat aksi Sam, Emma bersama sahabatnya bernama Teddy kemudian meminta bantuan Sam untuk mengusir Bogue dan pasukannya dari Rose Creek. Dengan imbalan sejumlah uang hasil sumbangan warga, Sam pun menerima permintaan Emma.

Anggota lainnya yang direkrut adalah Faraday yang berhasil menyingkirkan orang yang ingin memerasnya. Dilanjutkan lagi dengan perekrutan Goodnight Robicheaux yang ahli menembak, lalu seorang kriminal bernama Vasquez, seorang ahli senjata keris bernama Billy, serta Jack Horne yang ahli menembak.

Ketujuh anggota tersebut pun melatih seluruh warga Rose Creek untuk melawan Bogue dan pasukannya sebelum mereka datang kembali ke Rose Creek untuk mengambil alih kota.

Hari pertarungan pun datang. Warga Rose Creek berjuang sekuat tenaga melawan pasukan Bogue. Beruntung, beberapa pasukan Bogue langsung tewas karena terkena jebakan bom yang sudah dipasang di beberapa area kota Rose Creek.

Dengan pertarungan yang cukup sengit, Bogue akhirnya berhasil terbunuh oleh The Magnificent Seven. Sayangnya, beberapa anggota The Magnificent Seven tewas di tengah-tengah pertarungan, antara lain Faraday, Goodnight Robicheaux, Billy, dan Jack Horne. Mereka pun dimakamkan di dekat kota dan dihormati sebagai pahlawan.

