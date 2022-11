JAKARTA - Kabar bahagia datang dari dunia musik Tanah Air. Keisya Levronka berhasil menuai prestasi lantaran lagunya telah didengarkan 100 juta kali di Spotify.

Keberhasilannya membuat wajah dari penyanyi 19 tahun itu terpampang di billboard New York Time Square. Melihat hal itu, Keisya jelas bangga dengan keberhasilannya tersebut.

Melalui akun Instagramnya, pelantun Tak Ingin Usai ini tampak mengunggah foto wajah dirinya saat muncul di billboard. Bahkan, ia mengaku tak bisa berkata-kata lantaran merasa bahagia dengan pencapaian tersebut.

"NYC Time Square Billboard! speechless. apalagi barengan Tak Ingin Usai mencapai 100M streams on Spotify," ungkap Keisya Levronka pada unggahannya.

Keberhasilan tersebut tentunya bisa didapatkan Keisya dengan kerja kerasnya. Pasalnya, ia sendiri sempat beberapa kali mendapat hujatan dari netizen lantaran dianggap gagal membawakan nada tinggi di lagu sendiri.

"Selalu percaya kalau setelah hujan akan ada pelangi, kalau kepompong pun akan indah juga pada waktunya menjadi kupu kupu. i've lost count of times but i didn't drown, i'm still here, and still fighting," jelasnya Keisya Levronka.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Lewat unggahannya, Keisya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih pada pihak Spotify. Bahkan, Keisya juga meminta agar masyarakat tak berhenti untuk mendengarkan lagu Tak Ingin Usai, serta memberi kabar bahagia bahwa sebentar lagi ia akan merilis album.

"Thank you so so much for choosing me #spotifyequal @spotifyid @spotifyasia it’s an honor," katanya.

"Keep listening to my song ‘Tak Ingin Usai’ and music by other women on Spotify EQUAL playlist. TIU juga bakal ada di debut album aku nanti, tungguin yyyaa excitedddddddd!!!," tandasanya.