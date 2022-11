JAKARTA - Artis Syakir Daulay kembali membuat para pengikutnya di media sosial iri. Bagaimana tidak, Syakir mengunggah foto bersama mantan pemain Chelsea yaitu John Terry.

Pada keterangan unggahan, Syakir Daulay dengan tegas menyebut kalau foto bersama John Terry bukan hasil suntingan. Bahkan, Syakir mengaku sudah saling follow dengan mantan kapten Timnas Inggris tersebut di Instagram.

"Kalo ini sih Insyaallah bukan editan, udah follow-followan juga kita ckckck," tulis Syakir Daulay dikutip pada Selasa (15/11/2022).

Tak lupa, Syakir Daulay mengucapkan terima kasih kepada John Terry karena sudah memberinya kesempatan untuk berfoto dan menghabiskan waktu bersama.

"Thank you! Legend @johnterry_26. Nice to meet u brother (terima kasih legenda. Senang bertemu denganmu)" tulis Syakir.

Pertemuan Syakir dan legenda sepak bola itu menuai banyak komentar. Bahkan netizen mengaku iri dengan Syakir lantaran bisa bertemu langsung dengan John Terry. "Bisa-bisanya gue cek lu bener follow followan apa engga HAHAHA," tulis @irne****. "Aku iriii huhuhu legend beud," tulis @mhmm****. "Oh iya barusan di cek ternyata real gess," tulis @its****. "Halunya jadi nyata ni ya," tulis @din****. diketahui John Terry dan Alessandro Nesta datang ke Indonesia dan mengikuti laga sepakbola bertajuk Mansion Sport Star Football Challenges di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada 12 November 2022. Laga sepakbola in tak hanya diramaikan legenda timnas Indonesia. Ada juga sejumlah selebriti Tanah Air yang ikut memeriahkan kedatangan Terry dan Nesta.