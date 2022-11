JAKARTA – Artis Dinda Hauw genap berusia 26 tahun pada Senin (14/11/2022). Sang suami, Rey Mbayang, memberikan ucapan romantis serta kejutan di akun Instagramnya, @rey_mbayang.

Dalam postingan itu, Rey mengunggah fotonya bersama sang istri. Dalam foto, tampak Dinda tersenyum bahagia membawa bunga di sampingnya yang membawa kue tart. Bunga dan kue itu memang kejutan ulang tahun yang diberikan Rey untuk Dinda.

Senyuman terpancar dari pasangan tersebut di setiap foto yang diunggah Rey. Kemudian, di foto terakhir memperlihatkan Rey yang memeluk Dinda.

"Selamat ulang tahun istriku

Wanita ku yang sudah lama ku doakan untuk hidup bersamaku..

Dan bahkan sampai detik ini doa itu selalu ada untuk kita bersama sampai kematian memisahkan. Selamat bertambah usia yaa," tulis Rey Mbayang, dikutip Selasa (15/11/2022).

"Kamu ngajarin aku bahwa tulang rusuk yg bengkok tidak menghalangimu untuk terus berusaha berbakti kepadaku. Suamimu

Aku definisi laki laki paling beruntung didunia ini, yang bukan sekedar di pertemukan namun juga di satukan deng orang sepertimu.. bidadari ku @dindahw," tambahnya.

Kejutan serta ucapan romantis Rey Mbayang itu membuat para netizen baper. Ada yang menyebut Rey Mbayang sebagi sosok suami idaman para wanita.

"Ayah Shaka kalo bikin caption, Masya Allah banget," tulis @yant****.

"Info calon suami yg kaya Rey Mbayang dong dimana help pengen banget," tulis @nini****.

"The best couple, best family yaaa! God bless you," tulis @cragh****.