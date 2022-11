JAKARTA - Film bergenre action yang menceritakan tentang superhero wanita, Sri Asih, akhirnya bisa ditonton pada 17 November 2022 mendatang. Pevita Pearce bahkan didapuk sebagai pemeran utama dalam film arahan sutradara Upi Avianto tersebut.

Terkait hal itu, perempuan 30 tahun ini jelas merasa bangga. Apalagi ia mengaku banyak belajar dari tokoh Alana dan juga karakter superhero bernama Sri Asih yang diperankannya.

“Bangga banget membintangi karakter Alana dan Sri Asih untuk aku sendiri saja karakter ini cukup life changing dan cukup membuat perspektif baru," ujar Pevita Pearce saat dalam Gala Premiere film Sri Asih, pada Selasa (15/11/2022).

"Mudah-mudahan film ini memberi dampak untuk itu ke teman-teman yang menonton,” sambungnya.

Sementara itu, mantan kekasih Arsyah Rasyid ini menyebut jika dirinya cukup terbebani ketika ditunjuk untuk memerankan karakter Sri Asih. Pasalnya, ia harus menguasai bela diri.

“Aku minta waktu sama produser untuk berlatih karena aku nggak ada basic olahraga sama sekali,” bebernya.

Bukan hanya itu, saat proses syuting berlangsung adik dari Keenan Pearce ini juga sempat terpapar Covid-19. Hal itu membuat proses syuting terpaksa ditunda, mengingat dia juga harus beristirahat cukup lama.

“Satu yang membekas dan sedikit bikin aku, ‘Aduh kenapa kejadian kayak gini’, itu saat latihan final fight disitu aku kena Covid-19, itu aku cukup drop dan sedih," paparnya.

"Karena masih long way to go, masih nyaman-nyamannya tapi kena covid, dan itu di awal-awal masih belum tau gimana nge-handle masalah covid itu. Jadi break cukup panjang disitu aku lumayan sedih,” lanjutnya.

Bukan cuma itu, Pevita juga sempat mengalami luka ringan saat berlatih bela diri. Namun menurutnya hal itu sudah sewajarnya terjadi.

“Ada empat kali secara tidak sengaja, tapi dari awal latihan aku sudah expect hal itu akan terjadi. Tapi aku sangat bersyukur didampingi oleh tim yang sangat safety,” tandasnya.