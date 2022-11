JAKARTA - Penjualan tiket konser BLACKPINK sudah mulai dibuka untuk publik, pada hari ini, Selasa (15/11/2022). Tiket.com pun menjadi media partner resmi dalan penjualan tiket konser BLACKPINK bertema BLACKPINK World Tour atau Born Pink Jakarta.

β€œBLINKs udah siap ketemu teteh-teteh BLACKPINK? Kamu bisa beli tiketnya eksklusif di tiket.com!” tulis tiket.com, dalam keterangan foto yang diunggah, di Twitter miliknya, Selasa (15/11/2022).

Berikut harga tiket konser BLACKPINK Born Pink World Tour in Jakarta:

1. VIP (Seating) section Red dijual dengan harga : 3.800.000

2. Platinum (Seating) section tosca dijual dengan harga : 3.400.000

3. Car 1 (Seating) section Yellow dijual dengan harga : 2.900.000

4. Cat 2 (Seating) section Pink dijual dengan harga : 2.600.000

5. Cat 3 (Seating) section Blue dijual dengan harga : 2.100.000

6. Cat 4 (Seating) section Purple dijual dengan harga : 1.350.000

BORNPINK Jakarta saat ini pun sedang tren di seluruh dunia hingga trending di Twitter. Penggemar BLACKPINK, Blink juga war atau perang tiket mulai dari kemarin, 14 November 2022.

Akun Twitter fansbase pun membagikan cuitan BLACKPINK Born Pink World Tour yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 11 – 12 Maret 2023 mendatang. Terjual habis dalam waktu kurang dari 15 menit.

β€œ@BLACKPINK Gelora Bung Karno Main Stadium in Jakarta, Indonesia (77k capacity) tickets were reportedly sold out in less than 15 minutes,” kata @BPGlobalNews.

