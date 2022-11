JAKARTA - RCTI+ kembali menggelar kompetisi online bertajuk DahSyatnya November Challenge: Be The Next Big Star Challenge yang menjanjikan Anda hadiah total jutaan rupiah!

Dahsyatnya November: Be The Next Big Star Challenge adalah kompetisi hasil kerjasama RCTI+ dengan program Dahsyat RCTI. Berlangsung selama sebulan, video peserta akan dinilai berdasarkan voting dan pengamatan juri internal.

Tantangan yang diberikan adalah membuat duet video paling menarik menggunakan sampel video yang sudah disediakan. Tentunya kreatifitas peserta diuji untuk membuat video semenarik mungkin.

DahSyatnya November Challenge: Be The Next Big Star Challenge dibuka hingga 30 November 2022. Banyak hadiah dan tipe pemenang yang tersedia mulai dari most vote sampai pemenang favorit dan pemenang utama.

Untuk mengikuti kompetisi ini sangat mudah. Langsung saja cek halaman HOT+ yang bisa diakses dari halaman home aplikasi RCTI+. Klik logo HOT+ di bagian atas untuk berpindah ke halaman HOT+.

Tombol competition di bagian bawah memungkinkan Anda mengetahui daftar kompetisi yang sedang berlangsung. Ada berbagai tipe kompetisi yang memacu kreatifitas kontestannya, mulai dari bernyanyi, akting hingga menari.

(ltb)