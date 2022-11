GTV menyelenggarakan konser Iwan Fals & band dalam rangkaian GTV Love Bandung. Musisi legendaris Indonesia ini siap menghibur para penggemarnya di Kota Kembang.

Selama 50 tahun berkarier di industri musik Tanah Air, pelantun Bento itu sangat dicintai masyarakat dari berbagai generasi. Tak hanya nada yang indah, lagu-lagunya juga sarat dengan pesan moral serta kritik sosial.

Di GTV Love Bandung, sang legenda musik itu tentunya akan menggoyang panggung dengan deretan lagu hitsnya. Ia juga akan menampilkan hal spesial lewat kolaborasi dengan para penyanyi ternama lainnya.

Acara ini juga akan menampilkan deretan musisi seperti Melly Mono, Iis Dahlia, Sheryl Sheinafia, Rafi Galsa, Pribadi Hafiz, Trio Macan, Dara Fu hingga Budi Cilok. Mereka siap menghentak panggung konser dengan semangat dangdut serta rock & roll yang enerjik.

Suasana akan semakin seru dengan menampilkan pembawa acara yang seru dan heboh. Robby Purba dan Duo Shine akan didapuk menjadi host dalam acara ini.

Dalam rangkaian GTV Love Bandung, pemirsa GTV punya kesempatan bertemu dengan bintang-bintang kesayangan secara langsung di Amazing All Stars Fest. Acara ini digelar pada 12 November 2022 di Mal Festival Citylink mulai pukul 14.00-18.00 WIB.

Di sini, kamu bisa merasakan hal-hal seru seperti ngobrol bareng, ikutan games dan challenge, menyaksikan penampilan keren, serta foto bersama bintang favorit kamu, lho.

Kamu bisa bertemu dengan Jeff Smith dan Hana Saraswati dari drama Jomblo Jomblo Bahagia, Ersya Aurelia dan Irsyadillah dari serial Anak Jalanan a New Beginning, Jordy Rizkyanda dan Daisy Natalya dari serial Mantan IPA & IPS Season 2, hingga Matthew jebolan The Voice All Stars.

Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten menarik. Program GTV Love Bandung juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

#GTVLoveBandung #IwanFals #IisDahlia #Melly Mono #Sheryl Sheinafia #Rafi Galsa #Pribadi Hafiz #TrioMacan #Dara Fu #BudiCilok # The Voice All Stars #Matthew