JAKARTA - Bunga Citra Lestari yang akrab disapa BCL membagikan momen dirinya merayakan 14 tahun pernikahannya dengan almarhum Ashraf Sinclair.

Dalam unggahan video di Instagram pribadinya. BCL memperingati di pemakaman suaminya di San Diego Hills, Karawang.

BCL pun tampak mengenakan rok dengan dibaluti pakaian putih-putih. Ia Tak lupa menyebarkan buka di sekitar makam suaminya.

Ibu satu anak ini juga menuliskan pesan singkat untuk mengenang sang suami. Lewat keterangan di video tersebut.

β€œ14 tahun yang lalu, kami berjanji untuk selalu saling mencintai.. Hari ini, bahkan kita berada di dunia yang berbeda, dan hidup telah berbeda bagi saya di sini.. Tapi kamu akan selamanya ada di hatiku.. Selamat Ulang Tahun,” tulis BCL, seperti keterangan, di Instagram pribadinya, Rabu (9/11/2022).

Postingan BCL pun langsung dibanjiri respon hangat dari akun bercentang biru, hingga netizen. Doa dan dukungan pun mengalir dalam komentar di videonya.

β€œAl Fatihah, sending love to you BCL,” tulis akun bercentang biru.

β€œBCL sesayang itu sama Ashraf dan fokus membesarkan anaknya, malah buat gosip yang berdosa banget. Tetap sabar dan tabah kak unge,” kata warganet.

β€œRindu yang tak pernah habis. Alfatihah for him. And Alfatihah for you too, so your soal will be grant with strength and faith to keep going on, even without him by your side now,” tulis warganet lainnya.

