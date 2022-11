JAKARTA - Festival film Indonesia, Bali Film Center alias Balinale bekerja sama dengan mahasiswa Indonesia dalam program Art of The Score. Bahkan Balinale telah mengirimkan beberapa karya pelajar Indonesia dalam program yang akan digelar pada 10 November 2022 mendatang.

Art of the Score sendiri merupakan program yang dikembangkan oleh Dr. Edward Bilous, selaku Direktur Juilliard Center for Innovation in the Arts pada 2021 lalu. Program tersebut diketahui mendukung kolaborasi antara mahasiswa Juilliard yang tertarik menciptakan musik asli untuk media visual dan mahasiswa perfilman dari seluruh dunia.

Direktur Bali Film Center sekaligus pendiri Bali International Film Festival, Deborah Gabinetti yang akan menghadiri peluncuran program Art of the Score di New York City mengaku sangat menyambut baik adanya kerjasama ini. Pasalnya, mahasiswa yang mengikuti program tersebut dapat mengembangkan potensi mereka sebagai seorang seniman.

"Saya menyambut baik awal dari kerjasama yang menarik ini dengan The Juilliard School. Melalui kolaborasi ini, para mahasiswa perfilman Indonesia diberi kesempatan mengikuti program bergengsi dan dapat terus berkembang sebagai seniman yang mampu menunjukkan kemampuan dan potensi mereka sepenuhnya," ujar Deborah Gabinetti.

Sama halnya dengan Deborah, Dr. Edward Bilous, selaku Direktur Juilliard Center for Innovation in the Arts juga mengungkapkan hal yang sama.

“Saya dan rekan-rekan di The Juilliard School dengan senang hati bekerjasama dengan Bali Film Center. Komposer kami sangat gembira atas kesempatan bekerja dengan para pembuat film muda berbakat ini," kata Dr Bilous.

Rencananya peluncuran resmi program film pendek Art of the Score akan dilaksanakan pada 10 November 2022 di Paul Hall, The Juilliard School. Sedikitnya ada tiga buah film Indonesia yang akan ditayangkan bersama film-film lainnya dari seluruh dunia. Diantaranya, Asa karya Prisca Devani, Now (here) karya Noah Tehusijarana, dan Sunday karya Ezra Cecio dan Elvina Kurniawan.

"Terpilih untuk menjadi bagian dari Art of the Score adalah suatu kebanggaan bagi saya dan tim. Seperti yang kita ketahui, industri perfilman itu semuanya tentang kolaborasi, jadi untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan mahasiswa Juilliard merupakan pengalaman yang sangat saya hargai," ungkap Noah Tehusijarana. Pada penyelenggaraannya tahun ini, BFC dikembangkan dan dalam kerjasama antara lembaga-lembaga seni sepertiLA Film School, London Film School, SAE Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara, Icelandic Film School, dan Chamber Dance Project. Sementara itu, BFC akan menggelar Art of Score menampilkan film-film hasil kolaborasi dengan The Juilliard School pada Bali International Film Festival, Juni 2023 dimana Dr. Edward Bilous akan memberi program Masterclass dengan melibatkan senior-level creatives sebagai bagian pertukaran program yang berkelanjutan. Sementara itu penyelenggara mengatakan bahwa pendaftaran Art of the Score 2023 akan segera dibuka dalam waktu dekat.