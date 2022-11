JAKARTA – Penyanyi sekaligus aktris, Kim Sejeong tiba di Jakarta, Indonesia, pada Kamis (3/11/2022) untuk menyapa para fansnya di acara meet and greet ‘Kim Sejeong 1st Asia Fanmeeting’. Ia tiba dengan outfit yang cukup santai.

Kim Sejeong memakai top crop dengan celana senada berwarna putih, dengan rambut digerai saat menyapa para fans yang telah menunggu di bandara. Meski memakai masker, fans tetap bisa melihat senyuman yang dibagikan oleh Kim Sejeong.

Sementara itu saat meet and greet, Kim Sejeong terlihat kembali memakai outfit berwarna putih. Bedanya, kali ini artis 26 tahun itu memakai dress dihiasi renda di bagian depan yang dipadukan dengan sepatu boots berwarna hitam. Rambut panjangnya yang bergelombang tampak digerainya.

Diketahui, meet and greet bertajuk ‘2022 Sejeong’s Sesang Diary in Jakarta’ digelar di Balai Sarbini, pada Jumat (4/11/2022), pukul 19.30 WIB. Tiket meet and greet Kim Sejeong dibagi dalam 3 kategori, yakni VIP Rp 2.600.000, GOLD Rp 1.800.000, dan SILVER Rp 1.300.000, harga sudah termasuk pajak dan admin.

Pemegang tiket VIP akan duduk di area best spot serta tengah panggung, pemegang GOLD akan mendapatkan tempat duduk di sisi sayap kanan dan kiri, serta pemegang tiket SILVER akan menempati posisi paling atas dengan free standing.

(van)