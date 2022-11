JAKARTA - Reza Arap tampaknya masih belum mau angkat bicara mengenai pernikahannya dengan Wendy Walters meski istrinya itu sempat mengungkap bahwa mereka sedang dalam proses mengurus perpisahan.

Meski sudah sempat ditanyakan secara langsung mengenai perpisahannya saat bertemu Denny Sumargo di konten youtubenya, pemilik nama asli Reza Oktovian itu tetap memilih untuk bungkam.

"Kenapa lo berpisah?"tanya Denny Sumargo, dikutip dari konten youtube CURHAT BANG Denny Sumargo, Jumat (4/11/2022).

Ditanya blakblakan oleh Denny, Reza hanya bisa tertawa terbahak-bahak dengan tangan yang menutupi wajahnya. Ia tak berkomentar apapun mengenai masalah sebenarnya yang sebenarnya terjadi.

"Lo mau (jawab) pertanyaan itu?" tanya Densu lagi.

Reza Arap langsung ngegas seraya berseloroh dengan nada umpatan ciri khasnya. Personel Weird Genius itu menegaskan tidak akan menjawabnya.

"Enggak anj*ng," ucap Reza Arap.

"Ya udah kalau enggak mau (jawab)," kata Densu pasrah.

Masih soal pernikahan, Densu beralih dengan mengganti pertanyaannya mengenai arti pasangan bagi seorang Reza Arap. Mendengar pertanyaan itu, ia menjelaskan arti pasangan baginya dan seperti apa hubungan yang akan dijalaninya saat hidup bersama pasangannya.

"(Pasangan) itu partner in everything, masing-masing bisa jadi kakak, sahabat, temen, musuh di tempat yang tepat gitu kasarannya ya kan," ucap Reza Arap.

"Terus ya itu bisa grow and levelling up together, itu buat gue sih, bukan yang malah kompetitif satu sama lain, buat gue itu enggak masuk akal," sambungnya

Masih membahas mengenai pernikahan, Densu kembali mempertanyakan dengan gamblang tentang arti seorang istri bagi Reza Arap.

"Itu (arti) pasangan kan, bagaimana kalau arti istri?" tanyanya.

Lagi-lagi, Reza Arap nampak kikuk dan tak bisa menjawab. Gelagapan, Reza Arap malah mengulang pertanyaannya meski ia sebenarnya sudah mengetahui maksudnya. Keduanya pun sempat terjebak dalam keheningan sejenak.

"Well...wait, what? Bagaimana kalau apa?" tanya balik Reza Arap, terlihat gelagapan.

Seperti diketahui, Wendy Walters sebelumnya blakblakan menyebut Reza Arap berselingkuh. Dalam perbincangannya di podcast YouTube Luna Maya Oktober lalu, ia menyatakan mantap ingin berpisah dari suaminya.