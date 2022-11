JAKARTA - Bukan hal yang asing lagi apabila artis-artis Tanah Air memiliki darah campuran luar negeri. Identitas blasteran dengan wajah rupawan, dijamin memuluskan langkah mereka berkarier di dunia hiburan.

Namun menjadi hal yang unik apabila ada artis mancanegara memiliki darah Indonesia. Deretan selebriti ini memiliki karier yang cukup gemilang di Amerika Serikat. Berikut ini Okezone ulas 5 artis Hollywood yang berdarah Indonesia.

1. Jodi Ann Paterson

Jodi Ann Paterson adalah aktris dan model Amerika. Ia mengawali kariernya dengan mengikuti kompetisi kecantikan sebagai Miss Teen Oregon Teen USA 1994.

Sang ayah adalah orang Amerika sementara sang ibunda adalah orang indonesia. Bahkan, Jodi lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 31 Juli 1975.

2. Michelle Branch

Perempuan kelahiran 2 Juli 1983 ini memiliki keturunan Indonesia dari sang ibunda yang blasteran Belanda-Indonesia. Sementara ayahnya orang asli Irlandia.

Michelle Branch dikenal sebagai musisi, penulis lagu dan gitaris Amerika. Ia memulai bernyanyi sejak usia 3 tahun dan sukses merilis dua album terlaris, The Spirit Room dan Hotel Paper di awal 2000-an.

3. Mark-Paul Gosselaar

Mark-Paul Gosselaar memiliki ayah Belanda dan ibu blasteran Indonesia. Sosoknya sudah sering muncul di serial-serial TV Amerika sejak usianya masih kecil.

Pria kelahiran 1 Maret 1974 ini dikenal publik ketika menjadi peran utama sebagai Zack Morris dalam serial Saved by the Bell yang disiarkan di NBC dari 1988 hingga 1993.

4. Carmit Bachar

Namanya melambung ketika menjadi personel grup musik Pussycat Dolls bersama Nicole Scherzinger dan Melody Thornton. Ia diketahui memiliki keturunan China, Belanda, dan Indonesia.

Bersama Pussycat Dolls, Bachar meraih kesuksesan luar biasa pada tahun 2005 karena album pertama mereka terjual 7 juta keping. Namun pada 2008, Bachar memutuskan hengkang dari grup musik tersebut.

5. Coco Lee

Salah satu artis Amerika berdarah Indonesia adalah Coco Lee, yang diturunkan dari sang ayah yang merupakan Tionghoa-Indonesia. Lee adalah penyanyi dan aktris Amerika yang lahir di Hong Kong pada 17 Januari 1975.

Singlenya bertajuk Do You Want My Love sempat memasuki tangga musik AS. Dia pun sempat tampil di konser amal Michael Jackson bertajuk Michael Jackson and Friends pada 1999.