JAKARTA - Seorang fotografer Tyrell Hampton baru-baru ini menangkap gambar Selena Gomez dan Hailey Bieber tengah berpelukan di gala Academy Museum. Ia bahkan sempat mengunggah foto tersebut ke laman Instagram dan menuliskan kalimat 'plot twist.

Kemunculan foto tersebut membuat Selena akhirnya angkat bicara. Dalam wawancaranya dengan Vulture, pelantun Love You Like A Love Song ini mengungkapkan cerita dibalik pertemuannya dengan istri mantan kekasihnya.

"Yeah, it's not a big deal," kata Selena dalam wawancaranya, dikutip dari Daily Mail.

"It's not even thing," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Hailey sempat diolok-olok oleh beberapa penggemar Bieber dan Selena selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terjadi lantaran ia menikah dengan pelantun Peaches tersebut.

Meski begitu, Hailey dan Selena baru-baru ini menunjukkan kedekatan mereka lewat foto yang beredar dan keduanya terlihat cukup bersahabat.

Sementara itu, Hailey sebelumnya juga sempat tampil podcast Call Her Daddy. Dalam wawancaranya ia bahkan menyangkal bahwa Bieber telah berselingkuh dengan Selena.

Sebagaimana diketahui, Justin dan Selena sempat menjadi sepasang kekasih sebelum akhirnya putus di 2018. Tak lama, Bieber pun menikah dengan Hailey. Setelah Justin menikah dengan Hailey, Selena sempat dikabarkan menderita lupus dan menjalani perawatan untuk kesehatan mentalnya. Tak lama usai kabar tersebut tersiar, Bieber tertangkap tengah duduk disamping Hailey dengan wajah sedih. Sementara itu, hubungan pernikahan Bieber dan Hailey saat ini sudah berjalan lebih dari empat tahun.