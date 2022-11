JAKARTA - Rumah tangga Syahrini dan Reino Barack dikabarkan retak. Hal ini terungkap dari unggahan akun gosip.

Syahrini dan Rieno Barack dikabarkan retak karena isu momongan. Diketahui setelah menikah sejak 2019, keduanya belum dikaruniai momongan.

Upaya untuk mendapatkan keturunan pun dilakukan. Isu Syahrini melakukan program bayi tabung berawal pada Januari 2022 saat Aisyharani, saudara perempuan sekaligus managernya mengunggah doa untuk para ibu yang saat ini tengah berusaha untuk hamil.

Netizen berspekulasi istri Reino Barack ini memang melakuan program tersebut.

Di tengah isu keretakan, Syahrini dan Reino memamerkan kemesraan. Terakhir, pada 20 Oktober, Syahrini dan Reino mengunggah kemesraan ketika berada di Singapura. Dalam unggahan tersebut, Syahrini mengaku beruntung menjadi isri Reino Barack.

"I have so many things to be grateful. For one of them is you. I love you. (Banyak hal yang harus saya syukuri. Karena salah satunya adalah kamu. Aku mencintaimu)," tulis Syahrini.

