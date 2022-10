JAKARTA - Marcella ‘Dee’ Nursalim kembali berkolaborasi dengan grup musik tradisional Batak, Nauli Etnik menyanyikan beberapa lagu Batak secara medley. Namun, ada yang berbeda dengan penampilan mereka kali ini.

Mereka memainkan alat musik Batak di depan komplek candi Hindu terbesar di Indonesia, Candi Prambanan. Alat musik tradisional yang mereka mainkan adalah taganing, suling, sarune bolon, dan kalondang.

Dalam penampilannya, Marcella Dee menyempurnakan penampilannya dengan mengenakan pakaian khas Batak Toba, dengan ulos dan pengikat kepala. Mereka berhasil menampilkan simfoni merdu yang tak biasa dalam penampilan tersebut.

Bagi Anda yang penasaran dengan penampilan Marcella Dee dan Nauli Etnik dapat menonton video lengkapnya di channel YouTube Marcella Dee.

BACA JUGA: Bawakan Lagu Body and Soul, Vokal Marcella Dee Tuai Pujian

BACA JUGA: Angelina Sondakh Berduka, Sang Ayah Meninggal Dunia

Marcella Nursalim merupakan penyanyi jebolan X Factor Indonesia 2021 yang membius para juri dengan vokalnya yang unik. Ketertarikannya pada musik tradisional ditopang latar belakang pendidikannya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia.

Di sekolah itu, dia belajar instrumen musik tradisional seperti gamelan Jawa. Saat penampilannya di X Factor Indonesia, beberapa penampilannya tak hanya mencuri hati juri namun juga penonton.

Salah satunya saat dia membawakan (I'm Your) Hoochie Coochie Man, lagu hits milik Muddy Waters dan lagu I'd Rather Go Blind dari Etta James yang ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.*

BACA JUGA: Dihina Fans Leslar, Dewi Perssik Buat Sayembara Berhadiah Rp100 Juta