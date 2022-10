DERETAN artis Indonesia punya tas mewah bermerek yang kerap kali mereka pamerkan di media sosial. Barang-barang mewah itu tak sekadar menjadi pelengkap fesyen, namun juga penentu status sosial sekaligus investasi bernilai jual tinggi.

Penasaran siapa saja artis yang mengoleksi tas mewah dan berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk membeli barang branded tersebut? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Syahrini

Sebelum resmi dinikahi Reino Barack, Syahrini memang kerap tampil glamor dan menenteng barang-barang branded. Dia tercatat pernah memamerkan tes Hermes, Bottega Veneta, Prada, hingga Louis Vuitton di media sosial.

Artis Indonesia punya tas mewah. (Foto: Syahrini/Instagram/@hermes.selebriti)

Pelantun Lovely tersebut bahkan pernah mengunggah fotonya saat menenteng tas Hermes Himalayan Palladium. Di pasaran, tas itu dibanderol sekitar USD250.000 atau setara Rp3,8 miliar. Dia punya Hermes Kelly Sellier 28 Black Doblis Suede berbanderol nyaris Rp1 miliar.

2.Nagita Slavina

Nagita Slavina termasuk artis yang mengoleksi sederet barang branded, seperti Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Valentino, Channel, hingga Dior. Semua barang-barang itu tersimpan rapi dalam lemari besar di rumah mewahnya.

Artis Indonesia punya tas mewah. (Foto: Nagita Slavina/Instagram/@hermes.selebriti)

Salah satu tas mewah yang dimiliki ibu dua anak ini adalah Hermes Birkin 25 Beton Matte Alligator Gold Hardware Senilai USD107.000 atau senilai Rp1,6 miliar. Dia juga memiliki Hermes seri Kelly 28 Bordeaux Alligator Matte GHW seharga USD75.500 (Rp1,1 miliar).

3.Aurel Hermansyah

Ibu satu anak ini diketahui mengoleksi beberapa tas branded berharga fantastis, dari Hermes, Louis Vuitton, Channel, Dior, hingga Gucci. Dari deretan tas mewah itu, istri Atta Halilintar itu pernah memamerkan Hermes seri Kelly 28 Sellier Amethyst Shiny Crocodile with Palladium Hardware berbanderol USD87.000 atau setara Rp1,2 miliar.

Artis Indonesia punya tas mewah. (Foto: Aurel Hermansyah/Instagram/@hermes.selebriti)

Tak hanya itu, Aurel juga mengoleksi tas selempang mungil berwarna merah mereka Hermes dengan seri Constance 18 Braise Shiny Alligator with Gold Hardware seharga USD49.000 atau senilai Rp762 juta.

4.Ussy Sulistiawaty

Istri presenter Andhika Pratama ini juga diketahui mengoleksi sederet tas mewah dari beberapa brand fashion ternama dunia seperti Hermes, Celine, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chloe, hingga Dior.

Artis Indonesia punya tas mewah. (Foto: Ussy Sulistiawaty/Instagram/@hermes.selebriti)

Ussy pernah mengunggah foto bersama Hermes Shiny Black Niloticus Crocodile Sellier Kelly 25 with Gold Hardware seharga Rp994 juta yang bertengger di tubuhnya. Dia juga memiliki Hermes Blue Electric Crocodile Hermes Birkin 25 with Palladium Hardware seharga Rp994,6 juta.

5.Rossa

Diva satu ini setidaknya memiliki lima tas Hermes dengan berbagai harga. Dia pernah menenteng Mini Kelly Pochette Gris Tourterelle Ostrich with Palladium Hardware bernilai Rp256 juta. Ada juga Lindy 30 in Swift Calfskin with Palladium Hardware seharga Rp123 juta.

Artis Indonesia punya tas mewah. (Foto: Rossa/Instagram/@hermes.selebriti)

Rossa juga mengoleksi Birkin 30 Tabac Ostrich Leather with Gold Hardware seharga Rp525 juta. Untuk tampilan lebih kasual, ibu satu anak ini memiliki Lindy 30 Bag Noir in Swift Calfskin Leather seharga Rp128 juta.

6.Luna Maya

Luna Maya juga merupakan salah satu artis yang mengoleksi beberapa tas mewah, seperti Hermes, Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, hingga Gucci. Dia memiliki Hermes Birkin 30 Miel porosus shiny with Palladium hardware senilai USD49.900 (Rp718 juta).

Artis Indonesia punya tas mewah. (Foto: Luna Maya/Instagram/@hermes.selebriti)

Masih dari Hermes, mantan kekasih Ariel NOAH ini juga punya Kelly mini Sellier II vert verone ostrich with Palladium hardware seharga Rp475 juta. Untuk tampilan lebih santai, dia memakai Gucci Horsebit 1955 Leather seharga USD2.490 (Rp35 juta) dan Yves Saint Laurent seharga USD2.150 (Rp30,6 juta).

7.Prilly Latuconsina

Artis cantik ini juga memiliki ruangan dan lemari khusus yang digunakannya untuk memamerkan berbagai tas mewahnya, dari Gucci, Louis Vuitton, Celine, Yves Saint Laurent, Alexander Mcqueen, Hermes, Fendi, hingga Balenciaga.

Artis Indonesia punya tas mewah. (Foto: Prilly Latuconsina/Instagram/@hermes.selebriti)

Beberapa tas yang dimilikinya tersebut berbanderol mulai Rp20 juta hingga ratusan juta rupiah. Salah satu tas termahal yang pernah dipamerkannya di media sosial adalah Hermes Birkin 25 etoupe togo leather with gold hardware senilai Rp471 juta.*

