JAKARTA - Girlband SUN debut di industri musik Indonesia. Dalam debutnya, SUN yang diisi lima personel Atha (22), Ji En (17), Nabila (20), Tasya (22), dan Soo Jin (15) menghadirkan single bertajuk Shine.

Ingin berbeda dari kebanyakan girlband SUN menghadirkan unsur musik koplo dalam single Shine. Meski sempat mendapatkan cibiran, SUN mencoba yakin dan menjadikan koplo sebagai nilai jual.

"Kita bingung kenapa hal itu dijadikan negatif komen, memangnya ada apa dengan dangdut? Emang kenapa dengan biduan, emang itu hal yang jelek?," ujar Tasya.

SUN hadir berkat audisi yang dilakukan agensi We Can Be Winners, manajemen yang sempat melahirkan Cherrybelle.

Kendati demikian, SUN hadir bukan sebagai penerus Cherrybelle dan sebagainya. Melainkan dikenal sebagai SUN tanpa embel-embel Cherrybelle.

"Kami debut di sini bukan sebagai the next Cherry Belle atau untuk mengalahkan siapapun, tapi kami lahir sebagai SUN," ujar Teguh Sanjaya dari We Can Be Winners.

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

(aln)