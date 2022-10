GERY GANY merupakan penyanyi kembar jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia. Saudara kembar dengan nama asli Yohanes Gerald Bria Abanit (Gery) dan Petrus Giovani Bria Abanit (Gany) ini tergabung dalam kategori Group yang dimentori oleh Ariel Noah. Sayangnya, mereka tereliminasi di Gala Live Show 9.

Memiliki YouTube Channel pribadi, Gery Gany kerap membagikan kemampuannya dalam bernyanyi. Seperti pada video yang diunggah kali ini, Gery Gany membagikan penampilannya cover lagu pop Indonesia berjudul ‘Inikah Cinta’ yang dipopulerkan oleh grup musik M.E Voices pada tahun 1998.

Meski terbilang sebagai lagu lawas, ‘Inikah Cinta’ masih kerap didengarkan hingga saat ini oleh banyak pecinta musik Indonesia. Liriknya yang mudah diingat dengan iramanya yang mengasyikkan membuat lagu ini menjadi salah satu lagu legend di Indonesia.

Hal ini juga yang membuat Gery Gany meng-cover lagu ‘Inikah Cinta’. Meski masih berusia muda, mereka berdua dapat membawakan lagu tersebut dengan sangat baik dengan suara khas, merdu, serta improvisasi apik yang berhasil mereka lantunkan dengan mudah.

Kolaborasi keduanya menghasilkan harmonisasi suara yang indah dan sangat easy listening. Ditambah dengan aransemen musik yang apik membuat banyak penonton menuliskan komentar positif kepada penyanyi kembar tersebut.

“You guys really deserve more attention. Very very talented,” tulis salah satu penonton dalam kolom komentar.

Saksikan penampilan Gery Gany cover lagu ‘Inikah Cinta’ hanya di YouTube Channel Gery Gany, ya!

