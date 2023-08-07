Trending Star Buka Kesempatan untuk Seluruh Masyarakat Indonesia, Daftar Audisi Onlinenya Sekarang!

Pembukaan audisi ajang pencarian bakat digital pertama di Indonesia, Trending Star, di Kota Malang resmi ditutup pada 6 Agustus 2023 lalu. Tingginya minat arek-arek Malang membuat peserta yang mendaftar begitu antusias untuk menunjukkan bakat menyanyinya.

Bagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti audisi Trending Star, jangan khawatir! Pasalnya, audisi online Trending Star masih dibuka sampai tanggal 26 Agustus 2023 mendatang.

Cara ikutan audisinya juga mudah! Cukup videoin penampilan bernyanyi kamu dengan lagu dari HITS Records dan Musica Studio’s yang bisa dipilih di website starhits.id/trendingstar/listsong, lalu upload ke YouTube Shorts dengan ketik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #DiIndonesiaAja. Setelah itu, daftarkan data diri kamu ke website starhits.id/trendingstar.

Jangan sampai ketinggalan. Yuk, ikuti audisi Trending Star sekarang juga dan jadilah bintang baru di industri musik Indonesia. Trending Star, The Search For The Next Star.