Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Trending Star Buka Kesempatan untuk Seluruh Masyarakat Indonesia, Daftar Audisi Onlinenya Sekarang!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:18 WIB
Trending Star Buka Kesempatan untuk Seluruh Masyarakat Indonesia, Daftar Audisi Onlinenya Sekarang!
Ikuti audisi Trending Star, daftar online sekarang. (Foto: MNC Media)
A
A
A

Pembukaan audisi ajang pencarian bakat digital pertama di Indonesia, Trending Star, di Kota Malang resmi ditutup pada 6 Agustus 2023 lalu. Tingginya minat arek-arek Malang membuat peserta yang mendaftar begitu antusias untuk menunjukkan bakat menyanyinya.

Bagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti audisi Trending Star, jangan khawatir! Pasalnya, audisi online Trending Star masih dibuka sampai tanggal 26 Agustus 2023 mendatang.

Cara ikutan audisinya juga mudah! Cukup videoin penampilan bernyanyi kamu dengan lagu dari HITS Records dan Musica Studio’s yang bisa dipilih di website starhits.id/trendingstar/listsong, lalu upload ke YouTube Shorts dengan ketik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #DiIndonesiaAja. Setelah itu, daftarkan data diri kamu ke website starhits.id/trendingstar.

Jangan sampai ketinggalan. Yuk, ikuti audisi Trending Star sekarang juga dan jadilah bintang baru di industri musik Indonesia. Trending Star, The Search For The Next Star.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/205/2728733/rachel-manroe-ungkap-kekecewaan-pada-pasangan-dalam-single-debut-36XBi7LHCl.jpg
Rachel Manroe Ungkap Kekecewaan pada Pasangan dalam Single Debut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/03/205/2699929/rilis-single-jatuh-dan-menari-keljo-ingin-para-pendengar-rasakan-indahnya-jatuh-cinta-2dXU56Ib11.jpg
Rilis Single Jatuh dan Menari, Keljo Ingin Para Pendengar Rasakan Indahnya Jatuh Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/29/205/2696854/bagikan-behind-the-scene-mv-perih-vionita-sihombing-perlihatkan-talenta-akting-PcDthb09jm.jpg
Bagikan Behind The Scene MV Perih, Vionita Sihombing Perlihatkan Talenta Akting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/27/205/2695423/live-session-gery-gany-bawakan-lagu-lawas-legendaris-inikah-cinta-milik-m-e-voices-a3DA3wuEsM.jpg
Live Session Gery Gany Bawakan Lagu Lawas Legendaris Inikah Cinta Milik M.E Voices
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/24/205/2693725/fadhilah-intan-tepis-opini-penyanyi-berhijab-sulit-job-rezeki-diatur-allah-zll43VBCtf.jpg
Fadhilah Intan Tepis Opini Penyanyi Berhijab Sulit Job: Rezeki Diatur Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/24/205/2693712/fadhilah-intan-garap-single-perdana-dengan-bantuan-melly-goeslaw-berkat-cover-lagu-denting-vzZPNLhxPZ.jpg
Fadhilah Intan Garap Single Perdana dengan Bantuan Melly Goeslaw Berkat Cover Lagu Denting
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement