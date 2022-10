DRAMA seri bergenre supranatural, Mereka Yang Tak Terlihat - The Series resmi tayang perdana mulai hari ini, Selasa (26/10/2022). Disutradarai oleh Sani Adhitama, serial ini akan tayang sebanyak 10 episode setiap minggunya.

Serial yang diproduksi STRO dan Skylar Pictures ini akan bercerita tentang seorang anak indigo bernama Saras yang memiliki kemampuan untuk membantu makhluk tak kasat mata menyelesaikan masalah. Tak hanya itu, Saras juga diminta untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan makhluk tak kasat mata tersebut kepada orang-orang terdekatnya.

Sayangnya, ibu dari Saras yakni Lidya menganggap bahwa hal yang dialami putrinya sama sekali tak masuk akal. Kondisi itu membuat adanya jarak antara Lidya dan Saras.

Kejadian demi kejadian dialami oleh Saras, mulai dari yang aneh hingga mistis. Hingga suatu saat peristiwa besar pun terjadi dan melibatkan keluarganya.

"Serial bergenre drama supranatural keluarga ini banyak menceritakan dari sisi hubungan ibu dan anak, serta beberapa kejadian horor dan mistis yang dirasakan oleh sang anak, yaitu Saras. Ditambah lagi, di setiap episodenya akan memperlihatkan hantu dan kejadian horor yangberbeda-beda serta masalah yang datang terus-menerus dengan konflik disekitarnya," ungkap Sani Adhitama melalui keterangan tertulis pada Rabu (26/10/2022).

Series Mereka Yang Tak Terlihat - The Series diangkat dari film yang pernah rilis pada 12 Oktober 2017 lalu berjudul 'Mereka Yang Tak Terlihat, karya Billy Christian. Kesuksesan film yang dibintangi Estelle Linden, Sophia Latjuba, serta Bianca Hello ini membuat Mereka Yang Tak Terlihat the movie meraih rekor MURI sebagai Film Drama Horor dengan Pemeran Karakter Makhluk Astral Terbanyak, lantaran mampu menghadirkan 67 Makhluk Astral.

Ingin mengulang kesuksesan tersebut, STRO dan Skylar Pictures pun merilis Mereka Yang Tak Terlihat - The Series yang diperankan oleh Yasamin Jasem sebagai Saras, Unique Priscilla sebagai Lidya, Rachel Oldham sebagai Laras, dan Shahnaz Haque sebagai Tante Rima. Bahkan serial tersebut juga turut menghadirkan banyak artis populer Indonesia seperti Vania Valencia, Zoe Levana, Frislly Herlind, Angel Marianne, dan lainnya.

Penasaran dengan kisah Saras dalam Mereka Yang Tak Terlihat - The Series? Kalian bisa menyaksikannya di STRO dengan cara mendownload aplikasinya di google play store dan app store. Atau, kalian juga bisa mengunjungi websitenya di www.stro.tv dan berlangganan hanya Rp.35.000,-/bulan. Jangan lupa juga untuk mengunjungi Instagram @skylar.pictures dan @strotv untuk update episode terbarunya dan film/series dari STRO yang lainnya.