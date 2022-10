SEOUL - Stray Kids, TXT, ITZY, ENHYPEN, IVE, TREASURE, Kep1er, hingga JO1 dipastikan tampil dalam Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2022. Ajang itu digelar di Kyocera Dome, Osaka, Jepang, pada 29 dan 30 November 2022.

Mengutip Soompi, Rabu (26/10/2022), hari pertama (29 November 2022) akan diisi oleh Stray Kids, TXT, Kep1er, dan JO1. Sementara ITZY, IVE, ENHYPEN, dan TREASURE tampil di hari kedua (30 November 2022).

Berikut nominasi MAMA 2022 yang dapat divoting hingga 4 November 2022, pukul 23.59 KST.

1.Best New Female Artist

IVE

Kep1er

LE SSERAFIM

NewJeans

NMIXX

Yena (Choi Ye Na)

2.Best New Male Artist

ATBO

TEMPEST

TNX

Xdinary Heroes

YOUNITE

3.Best Female Artist

IU

Miyeon

Nayeon

Seulgi

Taeyeon

4.Best Male Artist

J-Hope

Kang Daniel

Lim Young Woong

PSY

Zico

5.Best Female Group

(G)I-DLE

Aespa

BLACKPINK

ITZY

Red Velvet

TWICE

6.Best Male Group

BTS

ENHYPEN

NCT Dream

SEVENTEEN

Stray Kids

TXT

7.Best Vocal Performance Solo

IU - Drama

Kim Min Seok - Drunken Confession

Lee Mujin feat Heize - When It Snows

Lim Young Woong - Our Blues Our Life

Taeyeon - INVU

8.Best Vocal Performance Group

BIGBANG - Still Life

BTS - Yet To Come

Davichi - Fanfare

ENHYPEN - Polaroid Love

WINNER - I LOVE U

9.Best Band Performance

JANNABI - GRIPPIN’ THE GREEN

Jaurim - Stay with Me

LUCY - PLAY

The Black Skirts - My Little Lambs

Xdinary Heroes - Happy Death Day

10.Best Dance Performance Solo

Jessi - ZOOM

Nayeon - POP!

PSY feat Suga - That That

Sunmi - Heart Burn

Yena (feat BIBI) - SMILEY

11.Best Dance Performance Male Group

NCT 127 - 2 Baddies

NCT Dream - Glitch Mode

SEVENTEEN -HOT

Stray Kids - MANIAC

TXT - Good Boy Gone Bad

TREASURE - Jikjin

12.Best Dance Performance Female Group

(G)I-DLE - TOMBOY

BLACKPINK - Pink Venom

IVE - LOVE DIVE

LE SSERAFIM - FEARLESS

NewJeans - Attention

Red Velvet - Feel My Rhythm

13. Best OST

10CM - Drawer (Our Beloved Summer OST)

Jimin dan Ha Sung Woon - With You (Our Blues OST)

Melomance - Love, Maybe (A Business Proposal OST)

V - Christmas Tree (Our Beloved Summer OST)

Wonstein - Your Existence (Twenty Five, Twenty One OST)

14.Best Collaboration

10CM - Big Naughty (Just 10 Centimeters)

Crush feat J-Hope - Rush Hour

Loco dan Hwasa - Somebody!

PSY (feat Suga) - That That

Woo Won Jae dan Meenoi - Ghosting (prod. CODE KUNST)

15.Best Hip Hop & Urban Music

BE’O (feat Beenzino) - Counting Stars

BIG Naughty (feat 10CM) - Beyond Love

J-Hope - MORE

Jay Park (feat IU) - GANADARA

Zico - Freak

16.Song of the Year

(Semua lagu dari semua kategori secara otomatis masuk dalam nominasi Song of the Year)

17.Artist of the Year

(Semua artis yang menjadi nominasi MAMA 2022 secara otomatis masuk dalam kategori ini).

18.Worldwide Fans Choice Top 10

Aespa

ASTRO

ATEEZ

BIGBANG

Billlie

BLACKPINK

Brave Girls

BTOB

BTS

Chungha

Crush

Dreamcatcher

ENHYPEN

EVERGLOW

Fromis_9

(G)I-DLE

Girls’ Generation

GOT7

ITZY

IU

IVE

Jay Park

Jessi

Jo Yu Ri

Kai

Kang Daniel

KARD

Kep1er

LE SSERAFIM

LOONA

MAMAMOO

MONSTA X

NCT 127

NCT Dream

NewJeans

NMIXX

ONEUS

PENTAGON

PSY

Red Velvet

SEVENTEEN

STAYC

Stray Kids

Sunmi

THE BOYZ

TREASURE

TWICE

TXT

WINNER

Yena*