YOUTUBER Ria Ricis hingga saat ini masih berusaha untuk bisa mengembalikan akun YouTube channelnya yang di hack orang tak dikenal. Ditengah usahanya tersebut, istri dari Teuku Ryan ini terlihat menyapa para penggemarnya melalui akun YouTubenya yang lain yakni Ricis TV.

Dalam video berdurasi 18 menit tersebut, Ricis dan suami terlihat menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh para penggemarnya. Termasuk soal isu ramalan Hard Gumay terkait seorang pria berinisial R yang video asusilanya nanti akan tersebar.

Meski belum diketahui seperti apa video yang dimaksud, netizen ramai menduga bahwa R yang dimaksud oleh Hard Gumay adalah suami dari Ria Ricis. Melalui video tersebut, adik dari Oki Setiana Dewi ini lantas memberikan pendapatnya soal ramalan tersebut.

"Gimana pendapat kakak tentang ramalan yang lagi viral," kata Ricis sambil membacakan pertanyaan netizen.

"Ramalan apa tuh?? Ramalan apa?," tanya Ricis pada tim YouTube-nya.

"Oh ramalan yang R itu ya," timpalnya.

Saat mendapatkan pertanyaan tersebut, Ricis pun memberikan reaksi yang cukup menohok. Ia bahkan menegaskan bahwa siapapun yang mempercayai ramalan adalah orang musyrik.

"Sebenarnya gini, mau dia A sampai Z. Mau dia A, I, U, E, O, kalau misalkan kalian percaya ramalan, tandanya kalian musyrik," tegas Ricis.

Lewat video tersebut, Ricis pun memberikan nasihat pada orang-orang untuk tidak mempercayai ramalan. Sebab, yang harus dipercaya oleh manusia hanyalah penciptanya.

"Apapun yang terjadi kita hanya percaya kepada Allah, jangan percaya pada ramalan," tambahnya.

Bintang film Aku Tahu Kapan Kamu Mati ini juga sempat memberikan contoh tentang orang yang percaya dengan ramalan. Hal itu pun akhirnya membuat perempuan 27 tahun ini memilih untuk tidak mau ambil pusing dengan tudingan orang-orang, dan memilih untuk menjalani kehidupannya sebaik mungkin.

"Jadi gini kenapa orang banyak bilang 'Oh benar ya ramalan blablabla benar terjadi blablabla'. Itu tuh karena setelah kita dengar ramalan, pikiran kita ke sana. Jadi misalnya kalian dengar ramalan nih oh nanti sore hujan, jadi kita tuh mindset kita hujan hujan hujan. Jadi kan kebawa gitu loh," ungkapnya.

"Jadi kalau menurut aku 'gimana pendapat tentang ramalan yang lagi viral' ya life must go on. Jadi ya mau ada orang ramalan mau gimana, ya yang penting kita tetap jalani yang terbaik menurut kita. Banyak-banyak berdoa, ikhtiar, sarapan pagi," tandasnya.