JAKARTA – Penggemar Ji Chang-wook harus menyaksikan drama If You Wish Upon Me. Drama yang berjumlah 16 episode ini dijamin mengandung bawang, mampu membuat Anda berlinang air mata.

If You Wish Upon Me berkisah tentang perjuangan sukarelawan rumah sakit dalam mewujudkan impian para pasien. Dalam kisah ini, Yoon Gyeo-rye (Ji Chang-wook) adalah pemuda yang kehidupannya sangat malang. Ia hidup di panti asuhan, bahkan mendekam di penjara saat menginjak remaja.

Karena sebuah insiden, Yoon Gyeo-rye, mengabdi sebagai sukarelawan di rumah sakit. Posisi ini membuatnya mengenal Tim Genise, yakni Kang Tae-shik (Sung Dong Il) dan perawat bernama Seo Yeon-joo (Choi Soo-young).

Yoon Gyeo-rye melakukan banyak hal demi mewujudkan keinginan para pasien. Rutinitasnya ini akhirnya memngubah kehidupannya yang selama ini banyak ditimpa kemalangan.

If You Wish Upon Me ini terinspirasi dari organisasi Ambulance Wish Foundation di Belanda. Dijamin, serial yang menghadirkan kisah haru para pasien akan membuat Anda tak kuasa menitikkan air mata.

Drama yang dibintangi Ji Chang-wook ini sudah tayang perdana pada 10 Agustus 2022. Anda bisa menyaksikannya setiap Sabtu pukul 13.25 WIB di Vision+ lewat channel ONE.

#VisionPlus #ONE #DramaKorea #IfYouWishUponMe #JiChangWook #SooYoung

