SEOUL - Seolhyun AOA berterima kasih kepada Woo Do Hwan yang mengirimkan kejutan manis ke lokasi syuting drama barunya, Summer Strike alias I Don’t Feel Like Doing Anything, pada 1 Juni silam.

Lewat Insta Story, dia mengunggah swafoto di depan coffee truck pemberian sang aktor. Bersama coffee truck itu, Do Hwan menyelipkan banner bertuliskan, “Aku mendukung para aktor dan kru I Don’t Feel Like Doing Anything.”

Seolhyun kemudian berterima kasih dengan membubuhkan emoji hati dalam unggahannya. Hadiah itu merupakan balasan dari Woo Do Hwan, setelah sang aktris mengirimkan hadiah serupa ke lokasi syuting Hunting Dogs, pada 5 Mei silam.

Skenario drama Summer Strike diadaptasi dari webtoon populer berjudul I Don’t Feel Like Doing Anything. Kisahnya tentang orang-orang yang memutuskan berhenti dari kehidupan kotanya dan pindah ke desa untuk bersantai.

Sebelum disibukkan dengan drama barunya, Seolhyun diketahui beradu akting dengan Lee Kwang Soo dalam drama The Killer Shopping List. Drama itu menyelesaikan masa tayangnya di tvN, pada 19 Mei silam.*

BACA JUGA:

Im Siwan dan Seolhyun Digaet Bintangi Drama Summer Strike

John Hopkins Ungkap Penyebab Akun Nikita Mirzani Raib dari Instagram

(SIS)