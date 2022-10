JAKARTA – Ari Lasso datang dengan kabar kurang baik. Ia harus ditinggal pesawat saat di bandara Changi Singapura yang bukan karena kesalahan dirinya.

Ari Lasso lewat Instagram pun mengungkapkan kronologi kejadian tersebut.

“Halo teman-teman di Batik Air, Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli tiket bisnis pulang pergi,” kata Ari Lasso, Instagram, Kamis (20/10/2022).

Ari menjelaskan awal jadwal keberangkatan pesawat tersebut adalah pukul 17.35. Namun kemudian Ari Lasso menerima pesan WhatsApp yang menginformasikan perubahan jadwal.

“Ini pesawat saya semestinya take off 17.35, tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah jadi jam 19.35,” ucapnya.

Dia pun mengikuti pemberitahuan jadwal yang baru tersebut dan datang sebelum pukul 19.35 di bandara Singapura. Namun ketika dia naik di pesawat dengan jadwal tersebut, petugas menyebut bahwa itu bukan jadwal penerbangannya.

“Dibilang 'your flight is already fly',” ujarnya.

Ari menceritakan harus segera kembali ke Indonesia karena esok hari dia ada jadwal manggung di Surabaya, Jawa Timur.

“Yang terpenting saya besok harus ke Surabaya untuk manggung,” tuturnya.

Syukurlah, curhatannya tersebut mendapat respon baik. Maskapai tersebut pun mengganti tiket pesawat untuk Ari Lasso. “Halo teman-teman Batik Air terima kasih untuk reaksinya, saya melewati beberapa teman di institusi negara ini, terima kasih tiketnya sudah diganti ya, sekarang pesawatnya jam 9 kita sudah di bandara jam 7 sudah di sekitar gate, trauma akan kejadian kemarin,” ujarnya. Lebih lanjut, Ari Lasso mengungkapkan keinginannya untuk mengobrol dengan Batik Air agar menjadi lebih baik di waktu yang akan datang dan hal ini tidak terulang kembali. “Tapi kayaknya ada beberapa hal yang harus kita bicarakan agar menjadi perbaikan oleh Batik Air. Supaya Batik Air bisa menjadi perusahaan yang bisa diandalkan dan membanggakan juga kejadian ini tidak terulang lagi. Supaya juga perusahaan bisa menjadi perusahaan yang maju, oke sampai ketemu di Jakarta,” tuturnya.