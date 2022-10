ADDITIONAL drummer untuk band NOAH dan juga Agnez Mo, Rio Alief, membawa kabar duka. Istrinya, Clerence Chyntia Radhanta, telah meninggal dunia pada hari ini, Selasa (18/10/2022).

Clerence sendiri dinyatakan meninggal dunia usai berjuang melawan penyakit kanker yang diidapnya. Ia bahkan menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, pada pukul 04.50 WIB pagi tadi.

Kepergian Clerence membuat banyak musisi yang mengenal Rio Alief dan pernah bekerja sama dengannya ramai mengucapkan belasungkawa. Tak terkecuali Agnez Mo, yang mengucapkan belasungkawa melalui ungahannya di Instagram.

"Honestly, pada saat ada kejadian seperti ini saya sangat jarang banget share di IG. Why? Cuz I usually would hit them directly text or talk to them directly," ujar Agnez dikutip dari Instagramnya @agnezmo, pada Selasa (18/10/2022).

"But this time, rasanya walau kita sudah ngobrol di text tadi, just want to say this again. Be Strong. Kita sudah beberapa kali punya conversation ini, bersama dengan teman-teman Happy Sunday we know it has been a struggle for you. And I know it still wouldn't have had prepared you for this day," paparnya.

Pada kesempatan itu, Agnez tampak meminta maaf lantaran tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan belasungkawa. Pasalnya, kini perempuan 36 tahun itu sedang berada di Amerika Serikat. Meski Agnez berada di Amerika Serikat, timnya yang ada di Indonesia sempat datang secara langsung untuk mengucapkan duka cita atas kepergian Clerence. "Sorry that I can't personally be there (since i'm not in Indo now), but the team, NEZindaHOOD dan Happy Sunday ada di situ... A Rest in peace, Clerence," tandasnya.