ADA-ada saja tingkah lucu Atta Halilintar saat dibiarkan mengurus Ameena seorang diri. Baru-baru ini ia bahkan membuat putrinya menandatangani surat kontrak yang berisi perjanjian terkait larangan berpacaran.

Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Ameena terlihat duduk di meja makan. Sedangkan Atta terlihat meletakkan sebuah kaos putih bertuliskan 'No boyfriend until 2046'.

Tak berhenti sampai disitu, Atta pun terlihat mengeluarkan sebuah kertas HVS putih bertuliskan contract. Surat tersebut bahkan harus ditandatangani oleh putrinya sebagai tanda persetujuan tak pacaran hingga 2046.

"Here we go! DEAL! *tanpa paksaan ya," tulis Atta pada keterangan foto.

Sayangnya, meski Atta mengatakan bahwa perjanjian itu ditandatangani putrinya tanpa paksaan, kejadian yang terlihat dalam video berdurasi singkat tersebut justru sebaliknya. Sulung 11 bersaudara itu tampak meminta putrinya untuk memegang spidol dan mengarahkan tangan kecil Ameena untuk menandatangani kontrak tak pacaran hingga usianya menginjak 24 tahun.

Melihat video itu Aurel lantas mengamuk dan menuliskan komentarnya. Ia mengaku tak terima dengan perlakuan suaminya yang melarang putrinya untuk menjalin hubungan asmara hingga 2046 mendatang.

"Ngga ngga! Ini paksaan papanya.. masa sampai 2046 mama nggak setujuu," tegas Aurel.

Sementara itu, rekan-rekan Atta terlihat ikut mengomentari kelakuan pria .. tahun itu. Termasuk menertawakan aksi Atta yang melarang putrinya memiliki pacar hingga usianya menginjak 24 tahun. "Wkwkwkwkwkwkwkwkkk sumpah ngakakkkk," ungkap Alice Norin. "Masi lama yaaaaaaaa," lanjut Gisella Anastasia. "'Tanpa paksaan ya'," kata Fuji.