JAKARTA - Acha Sinaga datang dengan kabar bahagia. Kali ini, Acha Sinaga baru saja mengumumkan kehamilan anak keduanya.

Momen bahagia itu dia bagikan di akun Instagram pribadinya @achasinaga. Dia mengunggah sebuah video dengan latar pepohonan. Terlihat sang suami, Andy Ambarita dan anak sulungnya, mencium perut Acha yang sudah terlihat buncit. Kemudian mereka berpelukan. Dalam video tersebut, kebersamaan keluarga kecil itu terasa begitu hangat.

"We are soon to be 4," tulis Acha Sinaga seperti dikutip MNC Portal pada Sabtu (15/10/2022).

Postingan tersebut langsung mendapat banyak komentar dari netizen dan rekan artis. Tidak sedikit dari mereka yang mendoakan dan memberi semangat untuk kehamilan Acha yang kedua ini.

"OMG! So happy to hear. Congrats Acha, sehat-sehat mamamil," kata Aneke Jodi.

"Aaahh congrats u three, Tuhan berkati selalu kandungannya dan lindungi kalian selalu," ucap Jennifer Arnelita.

"Congrats ya, sehat-sehat," kata Nadine Chandrawinata.

Baca Juga: Komitmen untuk Membantu Sesama, Sinarmas LDA Maritime Memberikan Donasi CSR pada Yayasan Tzu Chi Sinar Mas

(aln)