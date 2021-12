JAKARTA - Artis sekaligus influencer, Acha Sinaga, mengabarkan kondisi kesehatannya yang kurang menyenangkan di detik-detik jelang pergantian tahun 2021. Dirinya dan sang suami, Andy Ambarita, yang kini menetap di Australia, mengabarkan jika mereka terpapar Covid-19.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh bintang film Aku Ingin Ibu Pulang, itu di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Acha terlihat berpose sambil mengenakan masker.

"Our NYE 2021 We are doing well and getting better each day Geng, I know that we will get through this. #inJesusname," kata Acha pada keterangan fotonya.

Unggahan dari perempuan 32 tahun itu sontak mendapatkan tanggapan dari beberapa rekan sesama artis. Mereka pun berharap agar Acha dan Andy bisa segera diberi kesembuhan.

"Cepat sembuh ya Acha @andyamb dan Lucas," tulis Anna Octarina.

"Achaaaaa & keluarga speedy recovery yaaaa," timpal Radhini.

"Acha Andyyy speedy recovery yaaaa Tuhan Yesus angkat semua penyakit nyaaaa Happy new yeaaaarrr kalian," lanjut Anneke Jodie.

Sayangnya, tidak diketahui bagaimana kondisi dari Lucas, putra semata wayang Acha dan Andy. Kendati demikian, dalam foto tersebut Lucas terlihat ikut berpose bersama kedua orang tuanya.

Acha pun diketahui sempat bertanya pada netizen terkait penanganan Covid-19 untuk anak berusia 2 tahun. "Share pengalaman sama tips Buund, gimana supaya si Kecil cepet recoverynya," tanya Acha di kolom komentar.

