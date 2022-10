JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya membahas tentang pernikahan toxic melalui cuitannya. Pernyataannya ini dilontarkan di tengah kehebohan publik atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT dan memilih damai dengan sang suami, Rizky Billar.

Mantan istri Niko Al Hakim tersebut mencoba memposisikan diri seseorang yang pernikahannya toxic. Menurutnya, keluar dari jeratan pernikahan seperti itu juga bukan hal mudah.

"Kalau baca beritanya doang greget emang, punya temen yang kayak gitu aja greget," tulis Rachel Vennya di Twitter, Jumat (14/10/2022).

"Tapi coba posisikan diri jadi dia. Keluar dari pernikahan toxic emang gak gampang, jadi hargai aja keputusannya," ujar Rachel Vennya.

Rachel tak menjelaskan kata-katanya ini ditujukakn kepada siapa. Ia kemudian menyematkan doanya untuk orang tersebut, yang dinilai netizen merujuk kepada sosok Lesti Kejora.

"Hope she’ll get thru this (semoga dia bisa melewati ini), really feel sorry for her (benar-benar kasihan padanya)," tutup Rachel Vennya.

Cuitan itu menuai atensi warganet. Banyak yang setuju dengan pernyataan Rachel dan berusaha menghargai keputusan Lesti. "Makanya bersimpatilah tanpa ekspektasi. Dia mikirnya pakai perasaan, kalau kita pakai logika enggak akan cocok. Haknya Lesti, dia enggak koar-koar juga, hanya melapor polisi. Dia yang lebih tahu perkara rumah tangganya mau di bawa kemana," komentar netizen. "Gue yakin Lesti ngelakuin ini karena dia mikirin masa depan anaknya, maybe dia takut kalau suatu saat nanti anaknya jadi bahan ejekan orang-orang dengan dikatain bapak nya napi," ujar netizen lain. Seperti diketahui, Lesti Kejora sudah mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Billar sehari setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Adapun alasan pencabutan laporan tersebut karena putra semata wayangnya.