JAKARTA - Penggemar film Harry Potter dihentak dengan kabar meninggalnya Robbie Coltrane. Ia adalah pemeran karakter Hagrid, sosok pria tambun yang ikonik dengan janggut tebal hitamnya.

Aktor sekaligus komedian itu wafat di usia 72 tahun. Pihak Agensi Belinda Wirght mengkonfirmasi bahwa Robbie sudah meninggal di Rumah Sakit yang berada di kawasan Falkirk, Skotlandia.

Bintang Harry Potter ini memiliki nama asli Anthony Robert McMillan yang lahir di Skotlandia, 30 Maret 1950. Ia lahir dari pasangan Jean Ross Howie seorang guru sekaligus pianis dan Ian Baxter McMillan yang merupakan dokter.

Robbie memiliki latar belakang keluarga yang bukan sembarangan. Ia merupakan cicit pengusaha Skotlandia Thomas W. Howie dan keponakan pengusaha Forbes Howie.

Ia melulai kariernya di dunia seni peran sejak usia dua puluhan awal dengan nama panggung Coltrane, sebagai penghormatan untuk pemain saksofon jazz, John Coltrane. Selain itu, dia juga bergelut di dunia teater dan komedi.

Kepiawaiannya berkomedi membawa perannya dalam serial The Comic Strip Presents (1982-2012). Kemudian sosoknya muncul di A Kick Up the Eighties pada 1984.

Selain serial televisi, Robbie melebarkan sayapnya dengan menjajal layar lebar. Ia sukses membintangi deretan film populer seperti Flash Gordon (1980), Death Watch (1980), Balham, Gateaway to South (1981), Krull (1983), The Supergrass (1985).

Salah satu film yang makin mempopulerkan namanya adalah Harry Potter yang didadaptasi dari novel J.K Rowling yang tayang sejak 2001 hingga 2011. Dia memerankan peran pendukung sebagai Rubeus Hagrid yang membuat sosoknya mudah diingat.