JAKARTA - AMI Awards 2022 menjadi momen pembuktian bagi Isyana Sarasvati dan DeadSquad. Duet mereka menyanyikan Il Sogno berhasil memenangkan kategori Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Metal Terbaik dalam ajang tersebut, pada 13 Oktober 2022.

Isyana mengaku, kolaborasi dengan Deadsquad memberikan semangat baru dalam lagu tersebut. "Terima kasih AMI Awards! Lagu ini, saya tulis sendiri," kata Isyana di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (13/10/2022) malam.

Kolaborasi dua musisi beda genre itu berhasil menyingkirkan nominator unggulan lainnya, seperti Bonga Bonga (Suara Sudra), Burgerkill (Roar Of Chaos), DeadSquad (Curse Of The Black Plague), dan RevengeThe Fate (Sinsera).

Malam puncak AMI Awards 2022 menghadirkan aksi panggung terbaik sederet musisi dan penyanyi ternama seperti Rossa, Isyana, DeadSquad, Vidi Aldiano, Nona, hingga Andmesh.