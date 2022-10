JAKARTA - Melanie Subono memuji sikap berani Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Billar ke polisi atas dugaan KDRT. Melanie tak sungkan mengucap rasa terima kasihnya lantaran Lesti sudah berani melakukan hal tersebut.

Saat berbincang dengan Melaney Ricardo, Melanie Subono lantas menceritakan mengapa dirinya mengunggah sebuah postingan khusus yang membahas soal Lesti Kejora.

"Gila ini orang keren. Dia melaporkan tanpa babibu dulu, teman-teman kita kebanyakan 'sebentar ya, gue pastikan muka gue kasian ayo kita panggil semua media, yuk kita ke kantor polisis ramai-ramai', lo mau curhat apa ngelapor?" kata Melanie Subono, dikutip pada Selasa (11/10/2022).

BACA JUGA:Momen Haru saat Lesti Kejora Peluk Erat Sang Ayah di Depan Kakbah

Postingan Melanie dengan foto bertuliskan 'Terimakasih Lesti' bukanlah sebatas angin lalu. Lewat unggahan tersebut, Melanie Subono mengaku banyak pesan yang dia terima dari para wanita.

Rupanya, mereka seperti termotivasi untuk melakukan hal serupa yakni melaporkan tindak KDRT ke pihak berwenang.

"Setelah gue post itu 'Terima kasih Lesti' , you won't believe berapa ratus dm atau even personal message dateng ke gue dan melihat dia, lebih banyak perempuan yang berani ngelapor setelah itu" lanjut Melanie Subono.

Melanie Subono lantas membandingkan keberanian Lesti Kejora melapor dugaan KDRT dengan beberapa teman-temannya. Banyak dari kawan Melanie yang enggan melakukan hal serupa lantaran terhalang kekhawatiran soal pekerjaan maupun pandangan masyarakat.

"Gue ga sekali dua kali, temen-temen kita yang udah punya status dan nama besar mengalami hal kaya gitu, gue mau dampingi mereka mundur. Dan begitu gue tanya mereka (jawab) aduh besok produk gak ada yang mau pakai gue lagi, aduh malu lah kemarin gue nikahnya gede-gedean masuk TV" ucap Melanie

Â

Sekali lagi, Melanie Subono merasa Lesti Kejora benar-benar sosok yang mampu membawa dampak positif. Untuk itulah dirinya merasa perlu mengucap terimakasih. "She brings good impact, dan gue harus berterimakasih atas itu" tuturnya.