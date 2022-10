JAKARTA - Menjadi juara pertama dalam acara All Together Now Italia pada tahun 2020, tidak lantas meninggikan hati pribadi Eki (Cahayadi Kam). Sebaliknya, Eki menganggap ini adalah sebuah langkah awal untuk mewujudkan visinya ke depan.

Ia berkeinginan untuk mendorong dan memotivasi para talenta musik Indonesia, yang belum memiliki kesempatan, dapat menghasilkan karya musik yang mampu diapresiasi oleh masyarakat.

Setelah rampung dengan All Together Now Italia, di tahun 2022 ini, Eki kembali mengasah bakat suara dan kemampuan bernyanyinya dengan mengikuti ajang Vocea Romaniei atau The Voice Romania.

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, Eki bermaksud untuk memperkenalkan diri dengan mempersembahkan live music busking performance event untuk masyarakat Indonesia, dengan mengambil venue di Pos Bloc: Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dimana sebagai ruang kreatif publik, Pos Bloc mendukung pandangan Eki tersebut. Acara yang didukung oleh Ubeatz Beyond Entertainment (Ubeatz) dan Baretone Professional Audio System (Baretone) diharapkan mampu menjadi pembuka jalan bagi Eki dalam kontinuitas menghasilkan karya musik.

Eki hadir untuk membagikan inspirasi bagi para talenta musik Indonesia untuk memanifestasikan buah pemikirannya dalam bentuk karya musi yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

“Ternyata banyak sekali yang harus dilalui untuk ngamen di jalan, enggak sembarangan. Kita ada audisinya dari pemerintah daerah setempat. Kita harus datang dan memberitahu bagaimana konsep kita. Jika layak kita dapat lisensinya dan kalau enggak, enggak bisa ngamen sembarangan dan sempat pandemi akhirnya ketemu talent scout untuk casting,” jelasnya.

Kini, Eki sibuk bernyanyi di Italia selagi mempersiapkan The Voice Romania. "Di Italia aku karirnya lumayan juga, aku menjajakan di sana. Sekarang aku lagi ikut The Voice Rumania, dan lolos minggu lalu. November aku balik lagi di tahap selanjutnya. Aku pengen balik karena pengin sekali bring legacy, khususnya musisi jalanan. Karena waktu kecil aku ngamen. Di sini banyak talenta yang luar biasa, aku pengen membuat mereka lebih dilihat," jelasnya.

