DERETAN film rekomendasi tentang guru dan murid jatuh cinta berikut ini bisa membuat Anda baper. Mengusung cerita unik dan romantis, film-film yang akan kami ulas ini memang bercerita tentang asmara tak biasa yang terkadang seperti bertentangan dengan norma.

Berikut film rekomendasi tentang guru dan murid jatuh cinta dirangkum dari berbagai sumber:

1.Sensei! (My Teacher)

Film Jepang ini dirilis pada 2017 dan dibintangi Ikuta Toma dan Suzu Hirose. Proyek arahan sutradara Takahiro Miki tersebut diadaptasi dari seri manga populer berjudul serupa karya Kazune Kawahara.

Film Sensei! bertutur tentang seorang gadis SMA bernama Hibiki Shimada (Suzu Hirose) yang dikenal lugu dan belum pernah berpacaran. Namun, ia kemudian terpesona dan jatuh cinta pada Kosaku Ito (Toma Ikuta), guru sejarah di sekolahnya.

2.Kinkyori Renai (Close Range Love)





Film rekomendasi tentang guru dan murid jatuh cinta lainnya adalah Kinkyori Renai atau Close Range Love yang tayang di bioskop pada 2014. Film ini diadaptasi dari manga berjudul serupa yang dirilis ilustrator Rin Mikimoto, pada 2008.

Film ini bercerita tentang Yuni Kururugi (Nana Komatsu), seorang siswa cerdas yang sayangnya tak mampu menguasai satu mata pelajaran, bahasa Inggris. Hingga kemudian Haruka Sakurai (Tomohisa Yamashita) ditunjuk untuk mengajari Yuni.

Namun dari kebersamaan itulah Haruka dan Yuni justru saling menyukai dan jatuh cinta. Di Jepang, film Kinkyori Renai sukses membukukan box office sebesar USD9,8 juta atau sekitar Rp148,96 miliar.

3.Hirunaka No Ryuusei (Daytime Shooting Star)





Film Hirunaka No Ryuusei diadaptasi dari manga berjudul yang sama karya Mika Yamamori yang dirilis sepanjang 2011-2014. Versi layar lebar yang tayang pada 2017 itu digarap sutradara Takehiko Shinjo dan penulis skenario Naoko Adachi.

Kisahnya tentang seorang gadis SMA bernama Suzume Yosano (Mei Nagano) yang tinggal di desa, namun terpaksa pindah ke kota karena orangtuanya harus pindah kerja ke luar negeri. Di Tokyo, dia dititipkan orangtuanya dengan sang paman.

Di sekolah baru, dia harus berhadapan dengan banyak masalah. Meski begitu, di sekolah itu pula dia bertemu dengan cinta pertamanya yang tak lain gurunya sendiri, Satsuki Shishio (Shohei Miura).

4.Narratage





Film rekomendasi tentang guru dan murid jatuh cinta lainnya datang dari Narratage yang tayang di bioskop Jepang pada 2017. Ia diangkat dari novel populer karya Rio Shimamoto yang juga menggarap skenario film itu bersama sutradara Isao Yukisada.

Kisahnya tentang Izumi Kudo (Kasumi Arimura), mahasiswa tahun kedua yang tiba-tiba dihubungi guru klub drama di SMA-nya, Takashi Hayama (Jun Matsumoto). Pria itu meminta Izumi untuk terlibat dalam pertunjukan kelulusan.

Izumi sebenarnya merasa berutang budi sekaligus jatuh cinta pada gurunya tersebut. Setelah tak bertemu selama setahun, perasaan Izumi kembali galau ketika bertemu dengan Takashi.

5.The Bridegroom is 18 Years Old

Rilis di bioskop pada 2017, The Bridegroom is 18 Years Old merupakan film arahan Masaharu Take yang berkolaborasi dengan penulis skenario Hirotoshi Kobayashi. Kisahnya tentang Akagi Masaya, seorang remaja SMA yang menikah dengan gurunya, Hatsuki Aiko.

Namun perjalanan rumah tangga mereka menjadi sebuah cerita menarik karena banyaknya perbedaan yang mereka temui. Namun Akagi dan Hatsuki berusaha untuk memecahkan berbagai persoalan yang menghiasi rumah tangga mereka.

6.My Rainy Days





Film romantis Jepang arahan sutradara Yuri Kanchiku ini diadaptasi dari novel berjudul serupa yang rilis pada 2009. Film ini merupakan proyek debut akting model cantik Nozomi Sasaki di layar lebar.

Kisahnya tentang seorang siswi SMA bernama Rio Ozawa (Nozomi) yang terkenal dengan kecantikannya. Ia memiliki sifat acuh dan tidak pernah peduli dengan orang di sekitarnya lantaran trauma masa lalu.

Namun semua itu berubah setelah dia bertemu dengan profesor Kouki Ozawa dan jatuh cinta kepadanya. Film tersebut menghasilkan pendapatan USD1,09 juta (Rp16,56 miliar) setelah tayang di empat negara.

7.Chugakusei Nikki

Film romantis satu ini diadaptasi dari manga populer karya Junko Kawakami. Menariknya, film ini digarap oleh tiga sutradara sekaligus yaitu Ayuko Tsukahara, Kentaro Takemura, dan Toshio Tsuboi.

Film ini berkisah tentang Hijiri Suenaga (Kasumi Arimura) yang bercita-cita menjadi guru. Dia kemudian mewujudkan impiannya dan bekerja menjadi seorang guru SMA di sebuah desa terpencil.

