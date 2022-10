JAKARTA - Tak terasa Indonesia's Got Talent siap menentukan babak akhir penentuan sang juara. Ya, setelah melewati proses panjang dan pertarungan sengit, kini tersisa 5 kontestan yang akan memasuki babak Grand Final yang akan diselenggarakan pada Senin, 3 Oktober2022.

Kelima kontestan yang akan bersaing yaitu N-Lions, para pemuda kuat yang aksinya selalu ditunggu, Cassidy, magician jenius yang mampu menggabungkan seni sulap dengan sesuatu yang menyentuh hati, Fritzy, magician muda yang menyajikan kejutan epic dan viral, Pasheman'90, paskibra asal Garut yang selalu menampilkan sesuatu yang unik, serta Eternals, grup dance cover yang selalu menyelipkan kejutan di setiap penampilannya

Pertarungan kelima kontestan akan semakin seru karena mereka harus berlomba mengumpulkan vote sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI+ agar dapat memenangkan ajang kompetisi bergengsi ini.

Malam Grand Final Indonesia's Got Talent bakal semakin lengkap dengan hadirnya 2 bintang tamu yang dijamin memukau penonton. Ada Kyuhyun Prince of korean ballad song, serta Eric Chien, pemenang Asia's Got Talent season 3.

Jangan sampai ketinggalan acara paling ditunggu, Grand Final Indonesia's Got Talent pada Senin, 3 Oktober pukul 21.30 wib LIVE hanya di RCTI.

