KABAR bahagia datang dari pasangan artis Fendy Chow dan Stella Cornelia. 5 tahun menikah, pasangan ini akhirnya dikaruniai anak pertama pada Sabtu (1/10/2022).

Kabar kelahiran buah hati Fendy dan Stella diungkapkan langsung oleh pasangan ini melalui akun Instagram pribadi mereka. Berjenis kelamin laki-laki, anak pertama dari bintang Toko Barang Mantan ini diberi nama Avery Stefen Chow.

"Welcoming our new family member. Our Precious 'Avery Stefen Chow'," ungkap Fendy dan Stella di laman Instagramnya.

Dalam unggahan foto tersebut, Stella terlihat tengah berbaring di atas kasur rumah sakit usai melahirkan buah hatinya melalui operasi caesar. Sementara si kecil Avery terlihat berada di sampingnya dan dibedong menggunakan kain berwarna hijau.

Anak pertama Fendy dan Stella terlihat menggemaskan dengan bobot badan yang tampaknya cukup besar. Bahkan kedua pipinya terlihat kemerahan.

Unggahan Stella dan Fendy rupanya langsung dibanjiri komentar dari rekan-rekan dan juga netizen. Selain ikut berbahagia menyambut kehadiran Avery di dunia, doa serta harapan juga turut dipanjatkan untuk bayi laki-laki tersebut.

"Hai baby avery. Cici dan koko selamat ya️aduh pengen ketemuuuuuuuu," kata Haruka.

"ganteng bgtt congratulations cici, ko fendy, avery," sambung Kinal Putri. "Lucuuuuk. Selamat ya Cici akhirnya ada anggota baru yg imut nan gemesin ini sehat2 terus ya sekeluarga," timpal betha***. "Setelah bertahun tahun ahkirnya dikaruniai anak Congrats cici stella," tutr hendra***.