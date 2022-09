SEOUL - Lee Ji Eun alias IU dikabarkan harus menjalani isolasi mandiri setelah kontak erat dengan pasien COVID-19 usai menghadiri Milan Fashion Week di Italia, belum lama ini. Dia sudah menjalani tes PCR dan masih menunggu hasilnya.

Karena itu, maka IU batal menghadiri Chunsa International Film Festival yang digelar hari ini (30/9/2022). Dia juga belum memastikan penampilannya dalam New Balance 2022 Run-On Seoul’s Women Event, pada 2 Oktober mendatang.

Sebelum terbang ke Italia, IU menggelar konser solo ‘The Golden Hour’ di Jamsil Sports Complex Olympic Main Stadium, pada 17-18 September 2022. Hal itu menjadikan sang aktris sebagai artis solo wanita pertama yang tampil di venue tersebut.

IU juga tengah mempertimbangkan untuk kembali ke layar kaca dengan membintangi drama baru penulis skenario Lim Sang Choon. Dia adalah sosok yang menggarap naskah drama populer Fight My Way dan When The Camellia Blooms.

Dia berpotensi adu akting dengan Park Bo Gum dalam drama tersebut. Jika kedua artis ini menerima tawaran akting tersebut maka ini akan menjadi proyek reuni mereka setelah adu akting dalam drama Producer, pada 2015.*

