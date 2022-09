KABAR gembira untuk penggemar berat Money Heist di penjuru dunia! Kini, spin-off dari serial populer tersebut siap memulai tahap produksi, lho.

Netfilix mengumumkan dimulainya produksi serial spin-off Money Heist yang bertajuk Berlin lewat konferensi pers di Madrid, Spanyol, pada 28 September lalu.

Proses syuting akan dimulai pada 3 Oktober dan berjalan selama beberapa minggu. Paris, Prancis dan Madrid,Spanyol akan menjadi latar tempat Berlin dan kawan-kawan beraksi.

Di sini, Pedro Alonso akan kembali berperan sebagai Berlin yang cerdas dan gemar bersenang-senang. Sosok yang dikenal melakoni berbagai adegan perampokan luar biasa di seri pertama.

“Karakter Berlin adalah yang paling bersinar jika berada di semesta lain. Senang rasanya membayangkan Berlin dikelilingi geng baru dalam situasi emosional yang sama sekali berbeda," kata Kreator Money Heist Esther Martínez Lobato dan Álex Pina.

Baca Juga: Pos Indonesia Pekenalkan ULBI, Kampus Logistik Pertama di Indonesia

Berlin di serial ini tampil dengan anggota geng barunya yang masing-masing diperankan oleh Michelle Jenner (Isabel) sebagai Keila sang ahli elektronik, Tristán Ulloa (Cocaine Coast) sebagai Damián, profesor filantropi dan orang kepercayaan Berlin.

Kemudian ada Begoña Vargas (Welcome to Eden) sebagai Cameron si pemberani yang gemar hidup berbahaya, Julio Peña Fernández (Through My Window) sebagai Roi, pengawal Berlin yang setia, dan Joel Sánchez sebagai Bruce yang selalu siap beraksi.

Serial Berlin akan disutradarai oleh Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo,Money Heist), dan Geoffrey Cowper (Day Release).

Serial ini memiliki delapan episode yang digarap oleh Esther Martínez Lobato (Money Heist, Sky Rojo) dan Álex Pina (Money Heist, Sky Rojo), ditulis oleh David Oliva, David Berrocal, Esther Martínez Lobato, dan Álex Pina.