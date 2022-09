ARTIS Adinia Wirasti merupakan salah satu pemeran dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Film hits karya Miles Productions itu bahkan sukses membuat karirnya melambung hingga saat ini.

Ketika memerankan tokoh Karmen di film tersebut, Adinia Wirasti rupanya masih duduk di bangku SMP. Bahkan kala itu dirinya sama sekali belum berkarir di dunia hiburan tanah air.

Meskipun begitu, hal tersebut tak menghalangi kesempatan Adinia untuk berperan dalam film remaja yang juga dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo. Lewat perbincangan dengan Ernest Prakasa, Adinia Wirasti membocorkan awal mula dirinya bisa bergabung dalam Ada Apa Dengan Cinta.

Saat itu Adinia tengah berada dalam acara pernikahan keluarga. Tanpa diduga, salah satu keluarga Adinia adalah kru dari film garapan Rudi Soedjarwo itu.

"Terus tiba-tiba mendadak ada gue yang gak punya background apa-apa, salah satu AD (assistant director) melihat aku dari jauh dalam acara pernikahan," ujar Adinia, dikutip dari YouTube HAHAHA TV, Minggu (25/9/2022).

Dari sana, Adinia langsung ditawari untuk melakukan casting film Ada Apa Dengan Cinta. Padahal Adinia sendiri belum pernah mencicipi casting film apapun sebelumnya.

"Terus udah gitu kaya (ditawarin) kamu mau gak casting," kata Adinia.

"Jadi memang it was so random, datang suruh casting. Waktu zaman itu gue casting buat produk," tambahnya.

Pada akhirnya, seorang Adinia Wirasti pun terpilih untuk memerankan tokoh Karmen, salah satu sahabat Cinta yang sangat tomboy. Walaupun masih duduk di bangku SMP, Adinia memiliki tubuh yang begitu tinggi sehingga tak terlihat jomplang di antara pemain lain seperti Titi Kamal, Ladya Cheryl, Dian Sastrowardoyo, dan Sissy Priscillia.