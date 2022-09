JAKARTA - Pelantun tembang nuansa bening, Vidi Aldiano yang memiliki riwayat kanker ginjal pada tahun 2019 silam. Vidi telah menjalani operasi pengangkatan ginjal yang menyebabkan kini ia hanya memiliki satu ginjal dalam tubuhnya.

Riwayat kanker ginjal yang ia lalui ini membuatnya belum siap untuk memiliki seorang anak.

"Tadinya gue suka anak. Gue suka anak, but with my current condition gue belum berani," jelas Vidi Aldiano ketika menghadiri undangan podcast #closethedoor milik Deddy Corbuzier.

Hidup dengan satu ginjal, Vidi mengaku untuk manjaga ginjalnya harus selalu sehat. "Sekarang gue lebih ke mindful sama apa yang gue masukin ke dalam badan. Makanan, minuman, obat-obatan, vitamins, jadi i just take things yang gue butuh" ujar Vidi.

Meskipun kanker yang diidap oleh Vidi termasuk dalam kategori berbahaya, hal tersebut tak dianggapnya membatasi kehidupannya untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang manusia. Selain itu, dokter yang menangani Vidi tetap memintanya untuk melakukan olahraga.

