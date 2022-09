JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano mengaku bahwa film horor yang disutradarai dan diproduser Aldi Taher,Ā Bisikan JenazahĀ merupakan film terbaik di 2022 yang pernah dia tonton.

Pelantun hits Status PalsuĀ itu mengakuinya pada podcast Deddy Corbuzier. Bahkan, Vidi sampai bersumpah bahwa dia sangat merasa terhibur.

"Film itu (Aldi Taher) Film terbaik 2022, demi Allah terhibur gue," jelas Vidi di pada channel YouTube Deddy Corbuzier.

Menariknya, Vidi Aldiano mengakui sebuah rekor baru sepanjang hidupnya. Karena Vidi tidak pernah menonton film sebanyak menonton film Aldi Taher tersebut.

"Sumpah gue gapernah nonton film 4 kali yah mau filmnya sebagus apapun, sumpah gue sampe udah afal semua adegannya, sampe kata-katanya gue hafal," ucap Vidi.

Jadi awalnya Vidi mengaku pernah menonton film tersebut di bioskop, kala itu di bioskop yang menonton hanya sekitar 7.000 orang. Namun, dua bulan kemudian, Aldi Taher memasukan film tersebut ke YouTube.

Setelah film 'Bisikan Jenazah' itu diunggah ke YouTube, Vidi mengaku sangat kaget. Karena, ketika di awal dia hanya melihat 70 ribu orang yang menonton, tapi saat ini sudah sangat banyak.

"Waktu gue nonton di youtube itu 70 ribu orang yang nonton, sekarang udah ratusan ribu dan hampir 1 juta, demi allah gue terhibur banget, itu lucu banget," tutur Vidi.

Karena menurutnya filmĀ Bisikan JenazahĀ sangat menghibur, Vidi sangat mensupport film tersebut. Bahkan, Vidi begitu kagum dengan beberapa scene yang terbilangĀ out of the box.

Salah satunya scene dimana kamera kehilangan fokus alias blur. "Adegan pertama dia dimobil, tapi dia ga ngatur fokus, fokusnya kaya ke jendela belakang gitu, itu kaya menit-menit pertama dia kaya blur gitu," tuturnya.

Menurut Vidi, kemungkinan hal itu sengaja dilakukan dan dinilai sebagai sebuah pemikiran yang cerdas, karena seni tidak ada batasan.

"Gue pikir oh art jokes kali yah konsepnya, dia ngerasa kaya udahlah bagus gitu, menurut gue dia itu artistik, karena seni ga ada batasan dan ga ada rumus," ungkap Vidi.

