JAKARTA - Keluarga Gen Halilintar memastikan tak bisa datang ke acara spesial pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Padahal, pasangan itu bakal mengadakan tedak siten atau syukuran 7 bulanan sang putri, Ameena Hanna Nur Atta.

Orangtua dan adik-adik Atta berhalangan hadir di acara spesial Ameena bukan tanpa alasan. Mereka memang harus memenuhi undangan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

"Kita mau ke luar kota gitu. Ada kerjaan, ada undangan. Terus nanti juga pas ada acara Ameena, kita berhalangan, jadi kita datangnya sebelumnya guys,” ungkap Lenggogeni Faruk, ibunda Atta, dikutip dari kanal YouTube Gen Halilintar, Sabtu (24/9/2022).

Oleh karena itu, Lenggogeni bersama beberapa anaknya mengunjungi rumah Atta Halilintar, untuk lebih dulu memperingati usia tujuh bulan cucu pertamanya itu. Terlihat adik-adik Atta begitu senang bertemu dengan Ameena.

Sementara itu, lewat unggahan di Instagram, Lenggogeni Faruk diketahui jika keluarganya siap keliling Jawa untuk menghadiri beberapa undangan yang telah dikonfirmasi.

"Ada beberapa undangan yang sudah dikonfirmasi jauh-jauh hari. Starts Jawa Tengah, Jawa Timur see you anywhere on our Java Trip. Setelah Jawa ke mana lagi niiih. Kalimantan, Sulawesi sampai Papua mana suaranya?," ujar Lenggogeni Faruk.

Unggahan itu pun menuai beragam respon dari netizen. Kebanyakan mereka merasa sedih karena lagi-lagi keluarga Gen Halilintar tidak bisa hadir di momen bahagia sang cucu. "Hanya sedih keluarga @genhalilintar untuk kesekian kalinya tidak bisa mengikuti acara Ameena. Bukankan momen keluarga itu nomor satu," tulis akun @atta***. "Jadi itu alasannya gak bisa dateng ke acara tidek siten Ameena, bakal banyak lagi nih netizen yang nyinyir," tambah @melyy***. Rencananya, tradisi tedak siten Ameena akan disiarkan secara langsung melalui salah satu stasiun televisi pada Minggu, 25 September 2022, mulai pukul 15:30 WIB. Sebelumnya, Gen Halilintar juga absen di beberapa momen spesial Atta dan Aurel. Mulai dari lamaran, pernikahan, bahkan kelahiran Ameena, lantaran mereka berada di Malaysia dan berhalangan datang ke Indonesia.