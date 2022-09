BOYBAND WayV didapuk sebagai salah satu guest star spesial di ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2022. Kehadiran kelima personil dari WayV rupanya sukses mengguncang panggung Indonesian Television Awards 2022 yang disiarkan langsung dari Studio RCTI+.

Para penonton yang hadir di studio bahkan sukses dibuat histeris oleh penampilan dari Qian Kun cs. Apalagi saat para personil menyapa para WayZenNi (nama penggemar WayV) di Indonesia.

“WayZenNi mana suaranyaaaaa??,” teriak Ayu Dewi kepada penonton yang hadir langsung di studio RCTI+, Jakarta, Kamis, (22/9/2022).

“Hello, we are WayV, we are love WayZenNi,” ujar para personel WayV menyapa penonton di studio dan juga di rumah.

Para penggemar yang hadir di studio tersebut lantas kembali teriak histeris. Ayu Dewi dan Ranty Maria yang tengah memandu acara kemudian mengajak WayV untuk bermain sebuah game.

Kelima personil WayVitu ditantang untuk mengikuti 5 kata dalam bahasa Indonesia. Mereka pun menyanggupinya.

“Aku akan bilang beberapa kata dalam bahasa Indonesia, dan aku minta kalian untuk mengikuti kata itu dengan bahasa Indonesia juga,” ujar Ranty Maria.

Kata pertama yang disebut Ranty Maria adalah kata ‘Ambyar’. Kata yang saat ini cukup populer di tengah masyarakat itu pun lantas berhasil ditiru oleh ketujuh personel WayV. “AMBYARRR,” ujar para personil WayV secara kompak. Kata selanjutnya yang berhasil ditiru para personel WayV yakni kata Gemoy, Capcus, Woles. Lalu pada kata terakhir, para personel WayV ditantang untuk meniru salah satu kata yang sangat menggambarkan sosok Ayu Dewi, yakni Rempong. “Kata kelima nih bu Ayu bangeet,” ujar Ranty Maria. “Kata kelima ini aku banget. Rempong,” timpal Ayu Dewi. “REMPONG,” balas para personel WayV kompak, disusul riuh penonton yang tertawa karena tingkah lucu mereka saat mengucapkan kelima kata unik tersebut. Sebagai informasi, Indonesian Television Awards 2022 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang kembali hadir sebagai bentuk apresiasi bagi insan pertelevisian dan program di Indonesia. Terdapat 14 kategori nominasi dalam ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2022, yang terdiri dari 9 kategori program televisi dan 4 kategori individu. Sedangkan 1 kategori lainnya adalah penghargaan spesial, yang mana pemenangnya akan langsung terpilih berdasarkan hasil survey Roy Morgan Research yang melakukan survei dengan melibatkan responden dari 28 kota yang berada di 17 provinsi Indonesia. Sebelumnya, special guest star untuk ITA 2016 menghadirkan aktor Korea Selatan Jin Goo serta DJ asal Norwegia, Alan Walker. Tahun 2017 yang hadir adalah Minho serta Foxes, kemudian Cha Eun Woo bersama Charli XCX di ITA tahun 2018. Sedangkan ITA tahun 2019 dihadirkan NCT 127, dan berikutnya Siwon Choi, SuperM serta Public di ITA 2020. Tahun 2021 ITA menghadirkan special performer Jamie Miller.