JAKARTA - Hotman Paris ternyata tak berminat terjun ke dunia politik. Meski ditawari posisi yang menggiurkan sekalipun, pengacara kondang ini tetap enggan menerimanya.

"Kalau saya dikasih jabatan 3 menteri, jangan 1 jabatan, 3 kursi sekaligus gue akan tolak. Serius, karena that's not my type (itu bukan tipe gue)," kata Hotman, dikutip dari podcast YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (21/9/2022).

Hotman kemudian menjelaskan tentang kedekatan hubungannya dengan dunia politik. Sejumlah pejabat hingga publik figur disebut sebagai klien yang setia menggunakan jasanya sebagai pengacara.

Meski demikian, pria yang gemar mengoleksi mobil mewah ini tetap tak mau menggeluti dunia tersebut. Hotman tak mau memasuki politik lantaran ingin menjauhi kemunafikan.

 "Saya sudah berprinsip tidak mau menjabat, enggak cocok dengan saya punya pembawaan diri. That's not my type gitu, saya enggak mau hidup munafik," kata Hotman. Hotman merasa dirinya tak cocok masuk di bidang politik. Dibanding terpaksa melakukan hal yang tak diinginkannya, ia ingin menikmati hidup sesuai kehendaknya. "Hidup ini singkat, 10 tahun lagi gua udah 70 berapa, gue udah tua, enjoy aja. Lu sekaya apapun makannya nasi padang, nasi goreng, barusan kau makan bakso, supir taksi juga bisa. Jadi untuk apa kita harus memaksakan diri?" lanjutnya.