JAKARTA - Verrell Bramasta mengungkapkan dirinya banyak mendapatkan serangan publik tentang percintaannya. Pasalnya, statement warganet mengenai Verrell yang sudah terbilang mapan tidak menikah.

“Orang berpikir, ah lu udah punya uang, sudah punya rumah, kenapa gak langsung nikah aja. Sebenernya to me It’s not a simple. When you’re married you’re gonna be like the head of your family,” kata Verrell Bramasta, seperti dikutip dari kanal YouTube Boy William #dibalik Pintu.

“Terus kaya how your wife is, how your kids are going to be us more depends on you. Because in my religion that your wife it’s your responsibility. I don’t want my kids to feel like what we felt you know it wasn’t easy,” sambungnya.

Verrell Bramasta juga terkejut dengan pertanyaan Boy William yang menyebutkan wanita yang pernah dirinya dekati memakai perasaan, yaitu Natasha Wilona, Livy Renata, atau Febby Rastanti.

“Oh, damn I thought this was about di balik pintu,” syok Verrell Bramasta.

Anak pertama dari pasangan Ivan Fadilla ini mengaku memilih Natasha Wilona. Karena dirinya dengan Wilona sudah menjalani hubungan cukup lama. Namun, ada perbedaan keyakinan di antara mereka.

“Well honestly to be fair, yang sudah segala macem yaa wilona. Agains there’s this big gap between us. Ya gimana ya, sebenernya susah,” tandas Verrell Bramasta.

Di sisi lain, Verrell Bramasta menyatakan akan menikahi Natasha Wilona jika keduanya menganut agama yang sama. “Yeah, Of course, Actually, I feel for her. Karena kan abis dari dia gua belum pacar-pacar lagi kan. Cuma deket-deket doang,” tegas Verrell Bramasta.