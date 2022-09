PENYANYI Bunga Citra Lestari (BCL) mengunggah foto kebersamaan mendiang suaminya, Ashraf Sinclair bersama putranya, Noah Sinclair, di laman Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pasangan ayah dan anak ini tampak sedang berpelukan sambil melempar senyum ke arah kamera.

Rupanya hari ini, Minggu (18/9) merupakan hari lahirnya Ashraf. Meskipun sudah lama meninggal dunia BCL tetap memperingati hari lahirnya suaminya itu.

"Hey you.. Happy Birthday," tulis Bunga Citra Lestari, Minggu (18/9/2022).

Tak cuma mengucapkan selamat ulang tahun, pelantun Cinta Sejati itu juga mengungkapkan kerinduannya pada pria yang menikahinya pada November 2008 lalu.

"We miss you… and love you, always," tambah Bunga Citra Lestari.

Sontak saja unggahan itu pun mendapatkan banyak simpati dari netizen dan rekan artis. Mereka kompak mendoakan mendiang Ashraf Sinclair.

"Happy birthday in heaven to a kind soul sending love to Unge and Noah. May his legacy lives on @bclsinclair," ujar Amanda Gratiana.

"Al Fatihah," tulis akun @lee***. Sebagai informasi, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu. Kepergian Ashraf yang sangat mendadak meninggalkan luka yang begitu dalam di hati keluarga dan juga rekan-rekan artis. Diketahui Ashraf meninggal dunia karena serangan jantung di Rumah Sakit MMC Jakarta. Jenazah Ashraf Sinclair dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang.