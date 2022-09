JAKARTA - Putra almarhum ustaz Arifin Ilham, Alvin Faiz belakangan menuai sorotan publik. Pasalnya, mantan suami Larissa Chou itu dituding telah membuat Yayasan Az-Zikra hancur.

Sampai saat ini, Alvin Faiz masih bungkam dan belum memberikan keterangan mengenai hal itu. Namun di tengah diamnya, dia menggunggah pesan bijak di Instagram Story dengan mengutip quotes dari Salim Afillah tentang memaafkan orang yang tidak bersalah.

"Memaafkan orang yang merasa bersalah itu melegakan dia. Memaafkan orang yang tak merasa bersalah itu melegakan kita," tulis Alvin Faiz, Senin (12/9/2022).

Di unggahan selanjutnya, Alvin Faiz kembali mengunggah quotes yang mengisyaratkan bahwa peran istri untuk suami sangat lah penting dan tak tergantikan.

"Istri itu temen bicara yg gak tergantikan. Pantesan banyak suami yg lingkung kalo istrinya dipanggil Allah duluan. Saat aku cerita happy, dia tersenyum penuh antusias. Ketika aku cerita sedih, dia memeluk dan menguatkan. Sometimes that’s all we need. Love and affection,” tambah Alvin Faiz.

Entah apa tujuan Alvin Faiz mengunggah pesan bijak tersebut di tengah berbagai tuduhan yang disampaikan kepada dirinya. Seperti diketahui sebelumnya, rumor hancurnya Az-Zikra ini berawal dari Hanny Kristianto, Mualaf Center Az-Zikra sekaligus Donatur Yayasan Az-Zikra. Ia menentang penetapan Alvin Faiz sebagai Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra. Menurutnya telah terjadi penggelapan dana umat sampai kejahatan selama Alvin memimpin. Hanny juga menyebut penetapan Ketua Yayasan Az-Zikra tidak sesuai dengan isi wasiat Ustaz Arifin Ilham, yang mana sesuai wasiat almarhum menyebutkan posisi ketua seharusnya dilimpahan kepada Ketua Ustaz Abdul Syukur, bukan Alvin Faiz. Adapun alasan mengapa Alvin Faiz tidak berhak menjadi Ketua Yayasan dikarenakan ia tidak bisa berdakwah.